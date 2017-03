Bé 3 tuổi suýt chết vì uống nước rửa vàng

Theo Cao Lâm (VNE)



Tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nạn nhân hôn mê sâu, co gồng, tím tái toàn thân, mạch nhanh và yếu. Người nhà cho biết, tại nạn xảy ra khoảng 45 phút trước khi nhập viện, bé uống nhầm khoảng 20ml nước rửa vàng được cha mẹ đựng trong chai nước ngọt.Các bác sĩ đã lập tức rửa dạ dày, bơm than hoạt, truyền dịch, thở máy, chống co giật và chuyển TP HCM để được điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi vẫn nguy kịch, mãi đến khi bé được cho dùng thuốc đối kháng đặc hiệu, tình trạng sức khỏe của bé mới cải thiện. Hiện bệnh nhân đã tự thở lại, tỉnh táo và đã được xuất viện cuối tuần qua.Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, dung dịch dùng rửa vàng là một hợp chất gồm: axít sunfuric, đồng sunfat, cyanua kali, trong đó cyanua kali là một hóa chất cực độc gây ngạt. Trường hợp ngộ độc nặng nếu không được điều trị bằng chất đối kháng đặc hiệu ngay thường sẽ tử vong.Ngộ độc hóa chất do ăn hay uống nhầm là một trong những nguyên nhân chính gây ngộ độc ở trẻ, đặc biệt ở những trẻ dưới 6 tuổi là lứa tuổi hay tò mò, thích khám phá. Ở lứa tuổi này trẻ có xu hướng cho tất cả mọi thứ trong tầm tay vào miệng, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho dù mùi vị ra sao, nhất là những thứ có vẻ hấp dẫn, nhiều màu sắc.Do vậy các bậc phụ huynh cần chú ý đề phòng khi trong gia đình có trẻ em để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. "Đối với các hóa chất dùng trong gia đình nên để xa tầm với của trẻ, tốt nhất là cất trong tủ có khóa, khi sử dụng phải thật thận trọng giữ trẻ tránh xa vùng có hóa chất và đem cất ngay sau khi sử dụng xong", bác sĩ Mai Phương, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ nói.