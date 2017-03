Bé 3 tuổi tử vong vì sặc cháo

Bà Mạc Thị Ngọc, Phó trưởng phòng giáo dục thành phố Thanh Hóa cho biết ngày 6/12, cháu Vũ Ngọc Dũng (trú tại 34, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thanh Hóa) được gia đình gửi riêng cho một giáo viên trường mầm non Tân Phú Khang, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa trông hộ.



Vào khoảng 15 giờ ngày 6/12/2009, trong khi đang được cho ăn cháo, không may cháu Dũng bị sặc. Sau khi sơ cứu tại chỗ không có kết quả, nhà trường đã đưa cháu Dũng đi Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu.



Ngày 8/12, cháu Dũng được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tối 9/12/2009, cháu Dũng được bệnh viện trả về gia đình và chiều ngày 10/12 cháu đã tử vong.



Cũng theo bà Mạc Thị Ngọc, trong quá trình xảy ra sự cố, Phòng Giáo dục đã thường xuyên nắm bắt tình hình và khi cháu Dũng tử vong, phòng đã cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội Chữ thập Đỏ thành phố Thanh Hóa và lãnh đạo nhà trường đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2.000.000 đồng.



Bác sỹ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hợp Lực cho biết cháu Dũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập, phổi không hoạt động.



Các bác sỹ đã hô hấp nhân tạo, tim có nhịp đập, cháu thở được và tiếp tục cho hút di vật đường thở, đặt nội khi quản, cho thở ôxi và dùng thuốc.



Tuy nhiên do thể trạng rất yếu, cháu Dũng đã được chuyển đến các bệnh viện nhi tuyến trên tiếp tục điều trị./.





