Bé 8 tuổi có buồng trứng phát triển như thiếu nữ

Người nhà bé T cho biết, mấy ngày hôm nay thấy bé kêu đau bụng, khi tắm, thay quần áo, thấy vùng kín của bé có ra nhiều dịch nhầy. Gia đình lo sợ nên đưa bé T đi khám.



Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện bé T có buồng trứng phát triển như một thiếu nữ. Chính hai nang buồng trứng này gây ra bệnh dậy thì sớm ở bé.



Theo các bác sĩ, hiện nay trẻ dậy thì sớm được thấy là khá nhiều ở cả nam - nữ và thường ở độ tuổi 9-10 tuổi.



Nguyên nhân gây ra bệnh dậy thì sớm là do chế độ ăn quá nhiều hoocmon tăng trưởng, đặc biệt là gà công nghiệp..., tiếp đến là do nếp sống hiện đại ngày nay ảnh hưởng tâm lý trẻ, dễ gây ra bệnh dậy thì sớm.



Ảnh hưởng đầu tiên dễ nhận thấy ở trẻ dậy thì sớm là hạn chế chiều cao của trẻ. Khi trẻ dậy thì sớm sẽ cao sớm hơn hẳn so với trẻ cùng lứa tuổi, nhưng sau này khi bạn bè của chúng dần cao lên thì chúng lại có thân hình tương đối thấp. Vì thế, đối với các trường hợp trẻ mắc bệnh dậy thì sớm, các bậc cha mẹ nên đưa đi khám nội tiết để bổ sung chất tăng chiều cao.



