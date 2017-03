Bé 8 tuổi nặng 7 kg

Đó là trường hợp bé Hồ Văn Cung (sinh năm 2005, trú xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), đang được điều trị đặc biệt tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My do bị suy dinh dưỡng trầm trọng.





Bác sĩ Hồ Đình Thưởng, trưởng khoa nội, người trực tiếp điều trị cho bé Cung, cho biết: “Bé Cung ngoài chứng suy dinh dưỡng bẩm sinh còn bị xuất huyết tiêu hóa và nhiễm giun. Chính vì thế bé hấp thu dưỡng chất rất yếu, cộng với việc ăn uống thiếu chất khiến bé ngày càng suy dinh dưỡng nặng”.



Được biết gia đình bé Cung thuộc diện đặc biệt nghèo của xã, sau Cung còn có bốn đứa em.



Chị Hồ Thị Đôn (34 tuổi, mẹ của Cung) cho biết bé Cung nhập viện cách đây gần một tháng vì sức khỏe ngày càng kiệt quệ. Từ nhỏ Cung bị chứng suy dinh dưỡng nặng. "Khi lọt lòng mẹ, Cung cân nặng chưa đầy 1kg. Bé có hai anh chị đầu mất trước đó vì bị suy dinh dưỡng. Tám năm qua chưa đêm nào Cung ngủ ngon", chị Đôn nghẹn ngào nói.