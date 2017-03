Bé chấn thương sọ não tại điểm giữ trẻ tự phát đã tử vong

Trưa 15.9, sau một tuần bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não, bé Phan Văn Bảo Nam tử vong tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.Trước đó, bé Nam được vợ chồng anh Phan Văn Lợi gửi tại điểm giữ trẻ tự phát do bà Nguyễn Ngọc Ánh (ngụ khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Sáng ngày 9.9, vợ chồng anh nhận được hung tin con bị hôn mê sâu và được bà Ánh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Dương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng (chấn thương sọ não) nên bé đã được chuyển viện cấp cứu xuống Nhi Đồng 1.



Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của bà Ánh. Bước đầu bảo mẫu 60 tuổi này khai báo có thể trong thời gian bà bỏ cháu ở nhà cùng cháu ngoại để đi chợ thì bé Nam đã trượt chân nơi vũng nước tiểu, khiến đầu đập xuống sàn nhà gây chấn thương sọ não.



Theo Anh Thư (SGTT.VN)