Bế con lao qua ngọn lửa, cả hai mẹ con tử vong

Theo Đ.THANH - T.DƯƠNG (TTO)



Công Q.12 xác nhận con trai của chị Thắm là bé Minh Trung, 10 tháng tuổi cũng không qua khỏi, đã tử vong trước đó do bị phỏng.Ngày 24-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.12 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà số 83/8 đường HT45 (P.Hiệp Thành, Q.12) khiến chị Phạm Hồng Thắm (27 tuổi, ngụ số nhà trên) và bé Minh Trung (10 tháng tuổi, con trai chị Thắm) tử vong.Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Tùng (57 tuổi, cha ruột chị Thắm) từ quê vào thấy mái tôn nhà của vợ chồng chị Thắm bị dột nên ngày 5-6 đã nấu thùng nhựa đường để trám lại.Sau đó lửa từ bếp nấu nhựa đường cháy to, cháy lan qua chiếc ôtô Innova đậu gần đó.Phát hiện cháy, chị Thắm bế bé Minh Trung lao qua ngọn lửa để thoát ra ngoài nhưng cả hai đều bị phỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.Riêng ông Tùng bị ngạt khói nên chạy vào trong nhà, sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.12 đã đưa ông ra khỏi hiện trường.