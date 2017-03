Bé gái ba tuổi mặt già như bà lão

Bé Trân là con duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, H.U Minh. Cháu Trân mới vừa bình phục sau ca phẫu thuật thoát vị bẹn tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.



Chị Thu Trang kể, khi lọt lòng đến lúc gần 4 tháng tuổi, da bé Trân phát triển bình thường. Nhưng sau tháng thứ 4 trở đi, da cháu ngày thêm nhăn nheo và chảy xệ như da người già.



Vợ chồng chị đã đưa con đi lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khám và được bác sĩ nơi này chẩn đoán cháu bị lão hóa sớm. Đến ngày hẹn tái khám, không may ông nội cháu bị bệnh rồi mất, gia đình túng quẫn càng thêm túng quẫn nên vợ chồng chị không có tiền đưa cháu đi khám lại cho đến nay.



“Khi cháu 2 tháng tuổi, tôi bị mất sữa nên cho cháu ăn cháo gói. Thời điểm này cháu tăng cân nhanh. Nhưng đến hơn 3 tháng tuổi, sau lần bệnh tiêu chảy và ho, cháu có dấu hiệu da nhăn nheo, già đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ da cháu nhăn vì sụt cân do bệnh nhưng càng ngày càng nhăn nhiều thêm. Mỗi khi nhìn cháu, tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc", chị Trang chia sẻ.



Theo lời anh Sắc, khoảng gần năm nay, ý thức được căn bệnh của mình nên mỗi khi đi ra ngoài, bé Trân thường đòi đeo khẩu trang che kín mặt.



"Chỉ mới 3 tuổi, nhưng cháu nhận thức được và nói con xấu quá nên không bao giờ nhìn gương, không chịu chụp hình, không cho cột tóc. Thấy trẻ con trong xóm đi mẫu giáo, cháu thích lắm nhưng tôi không dám cho tới trường, sợ cháu mặc cảm vì bị trêu chọc", chị Trang kể.



Theo quan sát của PV, không chỉ gương mặt bị chảy xệ mà vùng bụng, da tay và vùng cổ của cháu Trân cũng có hiện tượng lão hóa, nhăn nheo.



“Cháu bị bệnh thoát vị bẹn cả năm nay vợ chồng tôi mới dành dụm đủ tiền đưa cháu đi mổ. Còn bệnh da nhăn, vợ chồng tôi không khả năng đưa cháu đi điều trị. Hy vọng các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, y bác sĩ giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu được điều trị”, vợ chồng anh Sắc nghẹn ngào nói.



Cháu Nguyễn Thị Ái Trân

Không chỉ gương mặt, cánh tay cháu Trân nhăn nheo như người già



Cháu Nguyễn Thị Ái Trân và mẹ, chị Trần Thu Trang



Theo Gia Bách (TNO)