Bé gái chết sau thay băng, người nhà "quây" BV

Theo phản ánh của người nhà bệnh nhân, ngày 26/10, bé Thư đã được đưa xuống bệnh viện Nhi sau khi có biểu hiện sốt cao, đi ngoài, nổi hạch ở cổ.

Các bác sỹ chẩn đoán cháu Thư bị viêm hạch hàm phải và được đưa vào Khoa Lây – Truyền nhiễm để điều trị.

Người nhà bức xúc bao vây bệnh viện sau cái chết của bé gái 10 tháng tuổi.

Điều trị 3 ngày, đến ngày 29/10 bé Thư bị áp xe hàm phải, các bác sỹ đã chuyển bé lên Khoa Tai – Mũi – Họng để mổ. Sức khỏe bệnh nhi đã có tiến triển rõ rệt sau khi mổ, và dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 5/11.

Đến khoảng 10h sáng ngày 3/11, trong khi y tá thay băng thì bệnh nhi Thư khóc rất lớn, toàn thân tím tái và bất tỉnh. Các bác sỹ lập tức chuyển bé lên Khoa Hồi sức cấp cứu, tuy nhiên đến 14h cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong.

Bức xúc trước cái chết của bé, người nhà đã bao vây bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Sự việc kéo dài trong nhiều giờ liền khiến bệnh viện Nhi hỗn loạn.

Bà Nguyễn Thị Tâm (64 tuổi, bà ngoại bệnh nhi) đau xót: “Buổi sáng sau khi tiêm thuốc, cháu vẫn bình thường. Tôi còn bế cháu xuống sân chơi. Thế mà buổi chiều, cháu tôi lại tử vong. Trước đó, họ nói sức khỏe đã ổn định và chỉ còn 2 ngày nữa là xuất viện cơ mà”.

Chiều ngày 3/11, lãnh đạo BV Nhi Nghệ An cùng người nhà bệnh nhi có buổi làm việc. Biên bản làm việc ghi rõ nguyên nhân bé Vương Nguyễn Anh Thư tử vong là do “Co thắt thanh quản không hồi phục trên bệnh nhân đã chảy dịch áp xe hạch góc phải (xảy ra khi đang thay băng)”.

Buồi làm việc giữa bệnh viện và gia đình bệnh nhi

Ông Phan Văn Tư, Phó giám đốc BV Nhi Nghệ An cho biết: “Đây là sự cố ngoài ý muốn. Do bé khóc trong lúc thay băng dẫn đến co thắt thanh quản, thiếu ôxy lên não nên bị tử vong”.

Ông Tư cho biết thêm, trước mắt phía bệnh viện sẽ hỗ trợ gia đình xe chở bệnh nhi về quê an táng, sau đó sẽ tiến hành làm rõ trách nhiệm.

Đến chiều tối 3/11, người nhà bệnh nhi miễn cưỡng đồng ý đưa bé Thư về quê làm thủ tục mai táng.

Được biết. bé Vương Nguyễn Anh Thư là con gái đầu lòng của anh Vương Đình Đào (SN 1982, tài xế lái xe máy múc) và chị Nguyễn Thị Quyết (SN 1989).

