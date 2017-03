Bé ngủ sấp do nhiễm giun?

Diễm Thu (An Giang)



BS.CK1 Phạm Mai Đằng, phó khoa trẻ em lành mạnh, bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM: Bé 16 tháng tuổi, khi đã biết lật, ngồi, đứng, đi và leo trèo thì tư thế nằm có thể rất khác nhau, và thay đổi nhiều tư thế ngủ trong một đêm. Tư thế của bé như chị mô tả là hoàn toàn bình thường.Tuy nhiên trẻ nhỏ dưới hai tuổi, khi cơ cổ chưa đủ mạnh để giúp đầu thay đổi vị trí theo phản xạ thì một số tư thế, theo thống kê, có thể gây nguy hiểm cho bé, nhưng những tư thế này chưa có bằng chứng rõ ràng, không thống nhất theo thời gian và các tư thế có nguy cơ cũng không giống nhau trong các nghiên cứu.Tư thế chổng mông co người thường được cho là giảm đau bụng khi giun chui vào ống mật, tuy nhiên không phải tất cả trẻ nằm chổng mông là do đau bụng giun. Chị có thể an tâm về tư thế của bé, nếu bé không có biểu hiện gì khác. Tuổi có thể xổ lãi định kỳ thông thường là 24 tháng, khi trẻ đã tiếp xúc nhiều với môi trường xung quanh, nguy cơ nhiễm giun cao.Tuy nhiên, với trẻ trên một tuổi, nếu có bằng chứng nhiễm giun, hoặc những triệu chứng bệnh lý liên quan đến nhiễm giun thì sẽ được bác sĩ cho y lệnh xổ giun đúng chỉ định.Theo SGTT