Bé sơ sinh bị bỏ rơi: Tranh cãi xác định mẹ

Tiếp tục làm rõ ai là cha

Về việc L. mang thai khi chưa thành niên, đại diện Công an thị xã Thuận An cho rằng hành vi của L. chưa cấu thành tội phạm vì đứa trẻ được phát hiện kịp thời (chưa dẫn đến hậu quả chết người), L. chưa đến tuổi thành niên... nên sẽ xem xét mức độ xử lý với L. phù hợp. Về cha của đứa trẻ, vì khi quan hệ tình dục L. mới hơn 15 tuổi nên nếu cha đứa trẻ đã trên 18 tuổi sẽ cấu thành tội giao cấu với trẻ em. Công an thị xã Thuận An sẽ tiếp tục điều tra về cha đứa trẻ.