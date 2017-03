Bé sơ sinh hai đầu: Nếu khỏe, không nên can thiệp

* Bác sĩ đánh giá thế nào về ca song sinh dính liền mới nhất này?



- Đây là lần đầu tiên tôi được thấy tại VN một trường hợp song sinh dính liền không hoàn chỉnh mà nhìn bên ngoài là một cơ thể có hai đầu như vậy. Theo tôi, thái độ khôn ngoan nhất với ca này là nếu các cháu có thể nương tựa nhau mà sống và thích nghi thì không cần can thiệp gì cả. Với tất cả đạo đức của nghề đi cứu người, phải chắc chắn về cơ sở khoa học cho thấy một em có nguy cơ gây nguy hiểm cho em còn lại thì mới hành động theo phương châm mổ để cứu một em.



* Liệu có phải VN có nhiều ca song sinh dính liền hơn các nước khác không và nguyên nhân tại sao, thưa bác sĩ?



- Tôi cũng đoán nhiều người sẽ thắc mắc tương tự khi có thông tin về các cặp song sinh dính liền trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chỉ là cảm nhận của chúng ta mà thôi. Không ai có thể kết luận nước ta có nhiều hay ít các ca như thế này. Muốn khẳng định điều gì phải có một thống kê khoa học nghiêm túc.Về nguyên nhân (của các ca dính liền này), ngay cả các tài liệu y khoa mới nhất trên thế giới cũng không đưa ra được kết luận gì cả, chỉ có những nghi ngờ.



Tức trong quá trình phân chia tế bào của trứng thụ thai thì có một trục trặc nào đó. Trục trặc này không biết từ nguyên nhân nào, chỉ có thể biết rằng dị tật là do có sự giao thoa giữa nhiều yếu tố bất lợi. Các yếu tố này có thể từ bên ngoài, có thể là do dinh dưỡng, môi trường hoặc những loại thuốc mà người mẹ dùng khi mang thai. Ở VN, yếu tố bên ngoài môi trường còn có thể do dioxin (chất độc da cam).



Sức khỏe bé gái vẫn ổn địnhBác sĩ Đào Trung Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết hiện sức khỏe hai bé song sinh dính liền vẫn ổn định. Các cháu vẫn tiêu tiểu bình thường và được truyền dịch.

