Bé suy dinh dưỡng do... uống nước

Sau khi khám và cho làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng và có hiện tượng dư nước.Lẽ ra trọng lượng của bé hiện tại là 5,8kg nhưng bé chỉ có 4,2kg, trong khi lúc mới sinh là 2,9kg.



Người mẹ cho biết bé bú sữa mẹ và khoảng cách giữa các cữ bú được cho thêm một bình nước nhỏ khoảng 30ml nước lọc để bé giải khát! Bác sĩ nói với mẹ bé H. nguyên nhân bé suy dinh dưỡng có thể do bé uống nước không cần thiết.



Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi chỉ cần bú sữa mẹ, bởi trong sữa mẹ đã có đủ nhu cầu nước hằng ngày cho cơ thể của trẻ. Trong một cữ bú, lượng sữa đầu có nhiều nước giúp trẻ giải khát, kèm với chất đạm và chất đường, sữa cuối cữ bú chứa nhiều chất mỡ và đầy đủ vitamin tan trong mỡ, giúp trẻ phát triển thể chất, trí thông minh.



Vì vậy khi cho bú, người mẹ cố gắng cho bé bú hết một bên vú để tận dụng hết sữa đầu, sữa cuối rồi mới cho bú vú bên kia. Uống thêm nước sẽ làm bé cảm giác no bụng, không muốn bú thêm sữa. Mặt khác, khi uống quá nhiều nước trẻ sẽ bị dư nước vì hai quả thận của bé chưa phát triển đủ về chức năng, lọc không nổi nước tiểu, khiến cơ thể trẻ bị ứ nước, mất muối, làm trẻ bị phù và ảnh hưởng đến hoạt động não bộ, hô hấp (trẻ lừ đừ, ngủ nhiều, thở mệt, nếu quá nặng có thể co giật, hôn mê).



Để có đủ sữa cho con, người mẹ cần ăn nhiều chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, tránh căng thẳng và cố gắng cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời của trẻ.



Theo BS NGUYỄN THÀNH ÚC (TTO)