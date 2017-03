Bé trai 2 đầu

Bé song sinh hai đầu Emanoel và Jesus - Ảnh: The Sideshow



Các bác sĩ cho biết đây là bé trai song sinh dính liền, chung tim, phổi, gan và khung chậu nhưng có hai bộ não và hai xương sống. Bé cân nặng 9,9 pound (khoảng 4,5 kg) hiện trong tình trạng khỏe mạnh.Giám đốc bệnh viện là ông Clausionor Assis de Vasconcelos cho biết Maria đến nơi khi bị đau bụng nhiều và chưa từng siêu âm trong thai kỳ. Xét nghiệm hình ảnh tại bệnh viện thấy thai có hai đầu và ở tư thế ngồi nên phải phẫu thuật bắt con vào lúc 1 giờ ngày 20-12.Các chuyên gia cho rằng thông thường, trẻ hai đầu thường có một bộ não kém phát triển nên họ quyết định phẫu thuật bỏ đầu bên đó để cứu sống cháu bé. Tuy nhiên, nếu trẻ có hai bộ não đều hoạt động, các chuyên gia sẽ rất khó quyết định can thiệp.Giám đốc bệnh viện Santa Casa là Neila Dahas tuyên bố: “ Chúng tôi không xem xét khả năng phẫu thuật tách rời. Điều chúng tôi quan tâm bây giờ là duy trì sức khỏe tốt cho hai đứa trẻ để xem chúng phát triển ra sao”.Trong năm nay, đây là ca sinh trẻ hai đầu thứ nhì tại Brazil. Trước đó, chị Sueli Ferreira (27 tuổi) sinh đứa trẻ hai đầu tại bang Pareiba nhưng một trong hai đã chết vài giờ sau đó do thiếu dưỡng khí. Tuy nhiên, song sinh hai đầu vẫn là trường hợp tương đối hiếm, chỉ có 14 ca được ghi nhận trong 200 năm qua.Theo L. Nguyễn ( NLĐ, IANS, The Sideshow)