Bé trai 3 tuổi bị cuốn trôi vào cống

Tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ ngày 1/7, khi đó cậu bé cùng chị gái 9 tuổi (tên Ly) đang chơi trong ngõ sau trường mầm non gần nhà.Chưa kịp hoàn hồn sau tai nạn này, bé Ly kể lại: “Lúc đó, cháu chỉ kịp nhìn thấy 2 tay em giơ lên, rồi bị nước cuốn trôi vào trong cống. Hoảng quá, cháu vội hô mọi người đến cứu".



Theo lời chú ruột của cháu Dương thì đêm hôm trước và cả sáng trời mưa to, nước dồn về khu vực mương thoát làm ngập ngõ đi và ngập đến mặt đường. Lúc đó nước chảy mạnh, tạo thành vòng xoáy lớn, Dương đi đến gần đó không may hẫng chân đã bị nước cuốn trôi vào trong cống.



"Nghe tiếng kêu cứu, gào khóc của Ly, mọi người trong xóm chạy ra cứu. Nhưng do cống dẫn nước chìm qua trường mầm non, qua đường và xuyên qua cả khu dân sinh nên không thể cứu cháu ngay được", anh này cho biết.Gia đình đã phải chở một xe tải đá chặn dòng mương lại, sau đó sang đoạn cuối tuyến cống tìm. Một tiếng rưỡi sau mới vớt được xác cháu.Một người dân nhà cạnh đoạn mương xảy ra sự việc cho biết, chiếc cống này phường mới sửa lại cách đây khoảng 2 tháng.



Dù nằm ngay trong khu dân cư, song cửa cống và máng nước lại không có rào chắn, không có nắp đậy, không có biển cảnh bảo nguy hiểm. Cũng vì thế, khi nước mưa trong khu dân cư đổ ra là ngập cả máng và ngập lên đến mặt đường, nên mới xảy ra tai nạn này.* Tên nhân vật đã được thay đổi



Theo Minh Trang (VNE)