Bé trai 7 tháng tuổi có 'đuôi'

Lúc sinh ra, bé trai XiaoWei tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã mắc dị tật nứt đốt sống, một rối loạn do cột sống không đóng hoàn toàn trước khi sinh. Xiao mắc phải dạng nghiêm trọng nhất là thoát vị tủy - màng tủy, khiến tủy sống bị nhô ra, tạo thành một khối thoát vị ở phía sau cột sống.



Mẹ của bé, bà Chen Wei đang kêu gọi các bác sĩ giúp con trai 7 tháng tuổi của cô phẫu thuật cái "đuôi" hiện đã dài tới khoảng 10 cm. “Chúng tôi yêu cầu bệnh viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi nhưng họ nói rằng chuyện này không đơn giản”, bà Chen Xiao chia sẻ.



Bác sĩ phẫu thuật Huang Chanping cho biết chiếc "đuôi" phát triển khá nhanh, nếu cắt bỏ sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại. Do đó điều cần thiết trước tiên là phải can thiệp vào ống tủy sống để ngăn chặn sự tái phát.







Hiện cái "đuôi" của bé XiaoWei đã mọc dài 10 cm. Ảnh: thesun.

Hiện cái "đuôi" của bé XiaoWei đã mọc dài 10 cm. Ảnh: thesun.





Theo Lê Phương (VNE/ Daily News)

Khoảng 1.500 trẻ sơ sinh được sinh ra với tật nứt đốt sống ở Mỹ mỗi năm, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này. Trong hầu hết trường hợp, bác sĩ thực hiện phẫu thuật trong giai đoạn sớm để ngăn chặn tổn thương não và khuyết tật thể chất.Ngoài biến chứng thể chất, trẻ em bị tật nứt đốt sống có thể khả năng học tập giảm sút và có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Các bà mẹ được khuyến cáo bổ sung đầy đủ acid folic trong thời gian mang thai để giúp ngăn chặn tình trạng này.