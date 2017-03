Bé trai ốm nặng vì "giấu" pin vào mũi

Không dám nói với bố mẹ, đến khi mũi bị viêm đỏ, chảy nước vàng và lên cơn sốt, cậu học sinh mầm non mới khai thật: "Con bị đau mũi vì viên pin nó chui vô trong".



Chuyển từ Bệnh viện Tiền Giang đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), các bác sĩ phát hiện viên pin kim loại nằm rất sâu trong hốc mũi. Đây cũng là nguyên nhân gây nhiễm trùng mũi, viêm phổi và bé bị sốt cao.



Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, đến sáng nay, sau một ngày nhập viện, dị vật đã được lấy ra khỏi mũi bệnh nhi. Do tình trạng viêm phổi vẫn chưa giảm nên bé vẫn còn nằm viện để được điều trị.



Cũng theo ông Tiến, thi thoảng bệnh viện vẫn tiếp nhận cấp cứu những trường hợp liên quan đến pin. Song hầu hết bé thường nuốt pin chứ không nhét vào mũi.



Do trẻ nhỏ chưa có ý thức, để tránh kiểu tai nạn như trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên dọn sạch hoặc cất kỹ những vật dụng nhỏ, có màu sắc bắt mắt, vì các bé dễ cho vào miệng hoặc vào mũi.





Theo Phương Nghi ( VNE)