Bé tử vong vì bị bác sĩ lôi khỏi lồng ấp

Sinh non hôm 20/7, bé gái này cần phải nằm lồng ấp để được sống sót. Lãnh đạo bệnh viện Civil ban đầu hỗ trợ tiền lồng ấp cho bé trong 2 ngày, nhưng tới đêm thứ tư tuần trước, họ yêu cầu người cha là anh Sanjiv Kumar trả 200 rupee (khoảng 2,3 bảng Anh) cho chi phí sạc điện, nhằm duy trì hoạt động của lồng ấp.



Kumar, một anh thợ sơn nhà thất nghiệp đã không thể có hoặc vay mượn được ai ngay lập tức số tiền này. Vì thế, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu đưa bé ra khỏi lồng ấp.



Kết quả là bé tử vong vài giờ sau đó, Telegraph cho biết."Chúng tôi đã van xin, nài nỉ họ giữ cho con chúng tôi sống trong lồng ấp, và chúng tôi sẽ trả tiền họ sau, nhưng họ từ chối", người cha kể lại.



Kumar khẳng định y tá cũng đã rút đường truyền dịch cho bé do không có tiền trả. "Họ đã giết con tôi", người mẹ đau khổ Sunita nói.Ngay khi phát hiện em bé không cử động nữa, các nhân viên bệnh viện hoảng sợ vội đặt bé trở lại vào lồng ấp, nhưng 3 tiếng sau thì em qua đời.



Thủ hiến bang cho biết cái chết của em bé là "không may", và đã đề nghị lập đoàn điều tra về tai nạn này trong 2 ngày. Người đứng đầu bệnh viện từ chối bình luận về vụ việc.



Theo Thuận An (VNE)