Bệnh hoài vì máu quá chua

Y học Đức có giải pháp chống lại máu chua

Khoảng 40 năm trước đây, nhiều thầy thuốc ở Đức đã không mấy quan tâm, thậm chí xem thường khi bác sĩ Schussler cảnh báo về nhiều bệnh lý nghiêm trọng do tình trạng máu mất tính kiềm cố hữu. Không lửa khó có khói. Máu sở dĩ bị “toan hóa” là do sự hiện diện của nhiều độc chất, nói đúng hơn là từ phế phẩm mang tính acid như acid uric, chất sinh sạn khớp trong bệnh gout, acid lactic, chất sinh mỏi cơ vì vận động thái quá… Nhưng sau nhiều chục năm mang nặng định kiến, nhờ nhiều hiểu biết sâu hơn, rộng hơn của ngành y, hiện nay không còn thầy thuốc nào ở Đức không lưu tâm đến phương pháp áp dụng khoáng tố của Schussler để chống tình trạng toan hóa. Lý do cũng rất đơn giản: Vì người bệnh hài lòng.