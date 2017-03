Bệnh lạ: Ngủ triền miên đến... chết

Thông tin này được đăng tải trên tạp chí khoa học Royal Society Interface ngày 9-11.



Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện mỗi năm tại khu vực miền Đông, miền Tây và miền Trung châu Phi có tới 70.000 người mắc bệnh ngủ triền miên hay còn gọi là bệnh trùng mũi khoan.



Bệnh ngủ là một căn bệnh nguy hiểm gây chết người song hiện chưa có thuốc điều trị, bệnh lây nhiễm gián tiếp từ gia súc sang người qua trung gian là loài muỗi tsetse và loài ký sinh trùng mũi khoan, khi chúng thực hiện quá trình hút máu người.



Nguyên nhân khiến dịch bệnh trên đe dọa miền Nam châu Phi được cho là do hiện tượng ấm lên toàn cầu, môi trường nhiệt độ tăng có thể coi là yếu tố thuận lợi cho loài muỗi và ký sinh trùng này phát triển mạnh.



Nghiên cứu trên cũng kết luận đến năm 2090, sẽ có thêm từ 40-70 triệu người có nguy cơ mắc bệnh ngủ. Hiện có tới 75 triệu người đang sống trong khu vực có khả năng lây nhiễm bệnh cao. Bệnh nhân mắc phải bệnh ngủ sẽ gặp phải các triệu chứng như co giật, rối loạn giấc ngủ trầm trọng, hôn mê và dẫn tới tử vong.



