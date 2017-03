Bệnh lạ ở châu Mỹ do một ký sinh trùng trong tim

Loại ký sinh trùng này có thể sống cư trú trong tim người bệnh và làm cho những nạn nhân của nó ngủ li bì cho đến chết.



Giới khoa học gọi đó là bệnh Chagas do một loại côn trùng hút máu có tên là Triatome gây ra.



Sau khi Triatome cắn nạn nhân, ký sinh trùng của nó sẽ nhanh chóng thâm nhập vào hệ thống máu trong cơ thể, rồi đi đến tim và cuối cùng cư ngụ ở đó.



Khoảng 1/4 nạn nhân xuất hiện tình trạng to tim hoặc to ruột. Một khi bệnh tình phát tác có thể gây ra những cái chết bất ngờ cho bệnh nhân.



Giống như bệnh AIDS, căn bệnh này thường được lan truyền qua đường máu hoặc lây từ mẹ sang con. Hơn nữa lại rất khó phát hiện ở thời kỳ đầu của bệnh và thường phát bệnh sau nhiều năm.



Tại khu vực châu Mỹ Latinh, tỷ lệ phát hiện bệnh này tương đối cao. Ngoài ra, loại bệnh này còn được lan truyền sang Mỹ bởi những du khách và người di cư. Tại những khu vực nghèo khổ có nhiều người dân di cư Mỹ sinh sống, tỷ lệ phát bệnh rất cao.



Hiện trên thế giới có khoảng 10 triệu người nhiễm căn bệnh này, trong đó tập trung phần lớn tại các nước như Bolivia, Mexico, Columbia và khu vực Trung Mỹ.



Riêng ở Mỹ, có khoảng 30.000 người nhiễm bệnh. Năm 2008 trên thế giới ước tính có khoảng 10.000 người chết vì căn bệnh này.



Nếu được phát hiện sớm, những người bị lây nhiễm có thể được tiến hành điều trị bằng thuốc trong vòng ba tháng. Nhưng do phần lớn những người này không được phát hiện sớm trong thời gian dài cùng với chi phí thuốc men khá cao, nên hiện nó vẫn được coi là căn bệnh nan y.





Theo Thùy Linh (Vietnam+)