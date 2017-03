Bệnh “lạ” tái phát

Lần này, không chỉ tái phát ở vùng tâm điểm của bệnh là huyện Ba Tơ mà đã lan sang huyện Sơn Hà.

Ngày 3-3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết bốn người trong một gia đình mắc bệnh “lạ” được phát hiện tại tổ 5, thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Hiện bốn người này đã được đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ chữa trị theo phác đồ của Bộ Y tế từ hôm 1-3. Ngoài ra còn có hai vợ chồng ở thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà cũng được phát hiện mắc bệnh “lạ”. Hiện cả hai đang điều trị tại khoa Da liễu BV Đa khoa Quảng Ngãi với các triệu chứng như dày sừng bàn tay, bàn chân, men gan tăng cao, mệt mỏi, chán ăn,…

Ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể của bệnh “lạ” trong khi từ năm 2011 đến nay đã có trên 240 ca mắc, 24 ca tử vong.

Dân vùng bệnh “lạ” thấp thỏm khi bệnh “lạ” quay trở lại.

Trong năm 2012, từng có hàng chục đoàn công tác của Bộ Y tế được huy động để về Quảng Ngãi tìm nguyên nhân. Những suy đoán về “bệnh lạ” liên tục được đưa ra như viêm da tiếp xúc do nhiễm độc, bệnh sốt mò do Ricketsia, bệnh viêm gan siêu vi E. Sau đó, khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về Quảng Ngãi thị sát bệnh “lạ”, lại có thêm suy đoán mới rằng do ăn gạo mốc. Tất cả những suy đoán cũng chỉ là suy đoán khi mà Bộ Y tế vẫn chưa gút lại được căn nguyên cụ thể của bệnh để có biện pháp điều trị cho dân. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh Mỹ (CDC) cùng chuyên gia y tế đến từ Vương quốc Bỉ cũng đã vào cuộc phối hợp với ngành y tế tìm nguyên nhân bệnh “lạ” nhưng cũng không ngoài câu trả lời: Chưa tìm ra nguyên nhân.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện ba nhóm giải pháp đối với bệnh “lạ” gồm tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, vườn tược, vệ sinh cá nhân; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân (khám cấp thuốc bổ, sản phẩm dinh dưỡng, tuyên truyền bà con không nên sử dụng gạo mốc, dùng gạo mới phơi khô,…); chỉ đạo y tế khám sàng lọc bệnh thường xuyên. Nếu trường hợp nào nghi ngờ phải chuyển ngay đến y tế để điều trị cho tốt. Quan điểm của chúng tôi là vì sức khỏe của người dân. Cho nên những trường hợp nào phát hiện chúng tôi sẽ báo cáo, không vì thành tích. Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

LUẬN NGỮ