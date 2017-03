Bệnh nào già không bỏ nhỏ không tha?

Theo thống kê của các hãng bảo hiểm châu Âu, 1/5 cư dân bên đó là nạn nhân thường trực của chứng nhức đầu, trong số đó 2/3 là phụ nữ. Đáng nói hơn là gần 40% trong số đó phải nghỉ việc rất thường vì là nạn nhân của chứng đau đầu nửa bên (migrane) đi kèm với rối loạn tiêu hóa, điển hình là cơn ói mửa đến mật xanh! Đau đầu rõ ràng là một trong các lý do gây thâm hụt túi tiền người bệnh và chất lượng cuộc sống của nạn nhân.

Nhức đầu là triệu chứng thông thường đến độ trẻ mới vào lớp 1 đã biết khổ vì đầu không bị gõ mà đau! Trước khi bước vào trung học thì 4/5 số trẻ em đã từng phải nghỉ học vì đau đầu! Từ đó nhức đầu theo sát mỗi người như hình với bóng. Không có gì khó hiểu vì đau đầu về mặt cơ chế là một loại phản ứng tất nhiên trong nhiều tình huống. Dù là do nguyên nhân thông thường như stress, khó tiêu, cảm cúm, dị ứng…, hay phức tạp hơn như cao huyết áp, nhiễm trùng…, cơ thể đều có thể phản ứng với cơn đau đầu. Có khác chỉ khác về cường độ, tần số, vị trí và dấu hiệu đi kèm của cơn nhức đầu.

Không nên xem thường chứng đau đầu.

Về mặt cơ chế, đau đầu là cảm giác khó chịu được ghi nhận từ tính trạng lúc co lúc dãn của mạng lưới mạch máu li ti trong não bộ. Do sự hiện diện của chất kích ứng mang tên thromboxan dẫn xuất từ nhóm arachidon là nhóm hoạt chất sở trường về gây đau, mạch máu phản ứng sai lầm bằng cách co thắt khiến tế bào não thiếu máu và vì thế không nhận đủ dưỡng khí. Sau đó, sau khi phát hiện tình trạng thiếu dưỡng khí nội bào, mạch máu lại vội vã phản ứng ngược lại dưới hình thức dãn mạch thật nhanh. Hậu quả của tình trạng đột biến về áp lực trong não, vừa tăng nhanh lại giảm ngay, là cơn đau đầu khiến đời là bể khổ!

Tuy là chuyện không của riêng ai nhưng đau đầu không ai giống ai về cường độ và tần suất. Tiến độ thiếu máu não tùy thuộc nhiều yếu tố, thí dụ:

Xuất hiện rất thường dưới ảnh hưởng của nicotin, caffeine và các món ăn gây dị ứng.

Gia tốc thấy rõ trong môi trường thiếu ánh sáng thiên nhiên.

Trầm trọng hơn nhiều nếu gia chủ vốn thiếu máu, có huyết áp thấp và dòng máu quá đậm đặc.

Không ai tránh khỏi có lúc đau đầu. Vấn đề chỉ là làm sao để cơn đau nếu đến cứ đến nhưng càng thưa càng tốt, càng nhẹ càng hay. Thuốc trị đau đầu loại hóa chất tổng hợp đúng là không thiếu nhưng không có loại nào không phản ứng phụ! Thay vì hễ căng đầu là uống thuốc để rồi lệ thuộc thuốc, nếu biết cách dùng thuốc cây cỏ thay cho hóa chất chính là biện pháp an toàn. Còn gì khéo hơn khỏi bệnh thông thường mà không tự đầu độc bằng... thuốc!

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM