Bệnh nhân bị tắc ruột, bệnh viện cắt ruột thừa

Sau khi thăm khám, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) kết luận bệnh nhân Võ Thị Luận bị đau đại tràng cho về uống thuốc. Bệnh nhân Luận được cho về nhà uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm, sau đó bà Luận quay lại bệnh viện khám và được kết luận viêm ruột thừa cho mổ gấp. Mổ xong bà Luận bệnh càng nặng, bệnh nhân chuyển lên tuyến trên và được chỉ định mổ cấp cứu vì bị tắc ruột. Chuyện khó tin này xảy ra ở bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc.

Trong đơn thư gửi tới cơ quan báo chí của gia đình bà Võ Thị Luận (77 tuổi, ở xóm 7, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trình bày: Ngày 15/10, bà được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa (BVĐK) Nghi Lộc khám bệnh vì đau bụng dữ dội. Tại BVĐK Nghi Lộc bà Luận được các bác sỹ chẩn đoán đau dạ dày tá tràng. Sau đó, các bác sỹ kê đơn thuốc cho bà về nhà uống. Sau ba ngày uống thuốc, bà Luận cảm thấy đau bụng dữ đội hơn và gia đình tiếp tục đưa bà quay lại bệnh viện khám lại. Bà nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại, nôn mửa được bác sỹ tiến hành khám và cho điều trị tại khoa Nội tim mạch.

Sáng ngày 19/10, bệnh tình bà Luận ngày càng xấu đi nên bệnh viện chuyển bà sang khoa Ngoại và chẩn đoán bị viêm ruột thừa, cần mổ cấp cứu ngay trong đêm. Tuy nhiên khi mổ xong, bác sỹ ra thông báo bà không phải vị viêm ruột thừa mà bị viêm phúc mạc ổ bụng và đã xử lý xong, “nhân tiện” cắt luôn ruột thừa.

Bà Luận được lưu lại bệnh viện 10 ngày để theo dõi và xử lý vết mổ nhưng bà tiếp tục nôn mửa, đau bụng, có lúc mất tỉnh táo. Quá sốt ruột, sợ bà Luận có thể tử vong, ngày 29/10 gia đình xin chuyển bà lên bệnh viện đa khoa Nghệ An để được chữa trị. Tại đây, các bác sỹ thăm khám và kết luận bà bị tắc ruột và cho mổ gấp. Sau khi mổ bệnh tình bà đã thuyên giảm và ngày 5/11 bà được ra viện.

Ngày 6/11, gặp chúng tôi tại gia đình sau những ngày nằm viện, giờ sức khỏe bà Luận đã ổn hơn nhiều. Chỉ tay vào vết mổ ngang bụng bà bảo: “Đau lắm chú ạ, tưởng là chết rồi, may mà đi lên tuyến trên kịp thời”. Anh Lê Công Hoan, con trai bà Luận cho biết: “Hôm đưa mẹ lên BVĐK Nghệ An các bác sỹ tại đây bảo nếu đưa chậm thì mẹ tôi khó lòng mà cứu sống lắm. Lúc mẹ tôi đến BVĐK Nghệ An trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì hơn 10 ngày qua bà không ăn được chút gì. Mổ xong bà còn phải tiếp tục truyền máu”.

“Rõ ràng đội ngũ y bác sỹ bệnh viện huyện Nghi Lộc còn non kém về chuyên môn, đau ruột thừa không thể kéo dài 4 - 5 ngày như thế. Họ có kết luận viêm phúc mạc nhưng tôi không biết có thật hay không nhưng bà bị tắc ruột là đúng vì hơn 10 ngày bị bệnh bà không ăn uống, không đại, tiểu tiện được”, anh Hoan bức xúc cho biết thêm.

Đem vấn đề trên trao đổi với lãnh đạo BVĐK huyện Nghi Lộc và được ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Trường hợp bà Luận tôi trực tiếp hội chẩn, việc xác định bị viêm ruột thừa là không đúng nhưng việc viêm phúc mạc (viêm ổ bụng) là có thật vì trong bụng bà chứa rất nhiều dịch dẫn đến nhiễm trùng”.

Về nguyên nhân viêm phúc mạc thì ông Thọ cho biết: “Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tác động bên ngoài gây chấn thương ổ bụng hay bị viêm nhiễm từ bên trong như viêm dạ dày, thành tá tràng… Riêng trường hợp của bà Luận là do viêm phúc mạc tiên phát (tự viêm)”.

Trong khi đó, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Võ Thị Luận cũng thể hiện việc xác định bệnh nhân đau bụng là do viêm ruột thừa và biên bản hội chẩn ngày 19/10 cũng khẳng định bà bị viêm phúc mạc do ruột thừa viêm, vỡ.

Bệnh viên đa khoa Nghi Lộc nơi xay ra vụ việc.

Theo bác sỹ Nguyễn Thế Tùng, Trưởng khoa Ngoại, BVĐK Nghi Lộc - người trực tiếp mổ cho bà Luận cho rằng: “Chúng tôi xác định bà Luận bị viêm nhiễm vì qua xét nghiệm, chụp X quang phát hiện trong ổ bụng rất nhiều dịch, nhận định ban đầu là do viêm ruột thừa nhưng khi mổ ra thì ruột thừa không viêm nhiễm. Ngay sau đó, chúng tôi đã xử lý ổ bụng và cắt luôn ruột thừa vì đó là trách nhiệm trong y học”.

Về việc bà chuyển lên tuyến trên và xác định bị tắc ruột, bác sỹ Tùng giải thích: “Có rất nhiều trường hợp mổ xong bị tắc ruột do vận động cũng như cơ địa. Tuy nhiên, bà Luận tuổi cao sức yếu nên có thể bị liệt ruột dẫn đến những thức ăn còn lại trong đại tràng bị ứ lại gây tắc. Khi đang điều trị ở đây chúng tôi không phát hiện thấy bà bị tắc ruột”.

Được biết, trong thời gian qua tại các bệnh viện ở Nghệ An đã xảy ra tình trạng nhiều gia đình bao vây bệnh viện vì cho rằng những sai sót trong quá trình khám chữa bệnh dẫn đến người thân tử vong và đã đến mức báo động. Rất mong các phòng khám, bệnh viện và đặc biệt là Sở Y tế Nghệ An cần chú trọng hơn tới công tác giám sát tình hình chăm sóc bệnh nhân của các bệnh viện để tránh những sai phạm, thiếu sót không đáng có dẫn đến những động thái gây mất an ninh trật tự.

Theo Hùng Duy (Dân trí)