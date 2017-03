Bệnh nhân chết, người nhà đập phá bệnh viện, đánh bác sĩ

Theo VĂN ĐỊNH (TTO)



Các bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng, 75 tuổi, ở xã Cẩm Thăng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhập viện với triệu chứng viêm xương nên được điệu trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.Trưa 12-8, ngay sau khi được tiêm thuốc, bệnh nhân Hồng được các bác sĩ chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Khoảng hơn 30 phút sau, bệnh nhân tử vong.Cho rằng nguyên nhân cái chết của bệnh nhân là lỗi của bệnh viện, một số người nhà đã lao vào khoa hồi sức tích cực đập phá máy móc, thiết bị y tế. Hai bác sĩ và y tá ở khoa này bị người nhà bệnh nhân đánh bị thương.Sau khi xảy ra sự việc, công an TP.Hà Tĩnh đã có mặt hiện trường điều tra làm rõ. Đến khoảng 18g cùng ngày người nhà mới đưa thi thể nạn nhân về mai táng.Theo ông Đồng, hành động gây rối đập phá đã được bệnh viện lập biên bản báo cao cho các cơ quan chức năng.Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Tiến Nam, trưởng Công an TP Hà Tĩnh, cho biết hiện công an thành phố đang cử người trực tiếp điều tra làm rõ sử việc quấy rối, đập phá tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.“Chúng tôi điêu tra từ nhiều phía để tìm rõ nguyên nhân bệnh nhân chết và xác định những người đã đập phá tài sản và nhân viên y tế”, ông Nam nói.