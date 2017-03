Bệnh nhân kiện bệnh viện vì chẩn đoán sai

Theo TTXVN, trong đơn của chị Đầy cho biết, vào ngày 13/7/2010, chị thấy đau bụng nên đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân khám, được khám tổng quát và làm các xét nghiệm máu, đo điện tim, chụp X quang...



Ngay sau đó, bệnh viện yêu cầu chị nhập việc để theo dõi điều trị. Sau 2 ngày điều trị, chị được xuất viện với kết quả chẩn đoán là: “ tiêu chảy nhiễm trùng”, do bác sĩ Quách Nghĩa Đoan ký.



Về nhà, tuy đã tuân thủ uống thuốc theo toa, nhưng bệnh tình của chị vẫn không giảm, những cơn đau bụng quặn thắt cứ liên tiếp hành hạ đến mức chị Đầy đi, đứng không nổi.



Sức khỏe yếu dần, bụng ngày càng to ra nhưng chị cố gắng chịu đựng với hy vọng sẽ hết bệnh. “Cầm cự” đến ngày thứ 7, nhưng bụng quá căng và đau nhiều hơn nên hai vợ chồng chị quyết định đến thị xã Bạc Liêu khám lại.



Sau khi làm các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic kết luận: “ bệnh viêm phúc mạc tổng quát do abcec ruột thừa vỡ”. Vì vậy, phải phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nhiễm trùng đường huyết gây nguy hiểm đến tính mạng.



Sau khi được bệnh viện Thanh Vũ điều trị khỏi bệnh, chị Đầy vô cùng bức xúc bởi nếu như chậm thêm vài ngày thì tính mạng chắc không còn. Điều làm chị bức xúc hơn là có đến 5 bác sĩ của Bệnh viện Hồng Dân khám, chẩn đoán bệnh cho chị nhưng đều chẩn đoán sai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tốn kém nhiều tiền bạc của gia đình chị.



Trước đó, ông Nguyễn Văn Ánh (ấp Vàm, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) bị nhiễm trùng ngón chân, bắt đầu có triệu chứng bị co giật nên đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân điều trị và được các y bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh đau bao tử, phải nội soi.



Nhưng càng trị bệnh tình càng nặng và sức khỏe ông yếu dần. Thấy có chiều hướng không tốt, gia đình yêu cầu bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên, tới Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM.



Tại đây, các y bác sĩ chẩn đoán ông Ánh không bị bệnh đau bao tử, mà là bị uốn ván nặng do nhiễm trùng ngón chân và phải phẫu thuật ngay, nếu chậm một ngày nữa là tính mạng bị đe dọa.





Theo H.Sử (Bee.net)