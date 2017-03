Bệnh nhân mang khối u 90kg tự đứng lên tập đi

Nếu đi bằng xe đẩy, anh có thể di chuyển được 15 mét.



BS Thái cho biết thêm: “Ở tuần thứ hai sau phẫu thuật, do vết thương của bệnh nhân lớn nên xuất hiện những vùng thiếu máu và hoại tử. Chúng tôi đã tiến hành cắt lọc, thay băng. Gần một tháng sau khi phẫu thuật, vết thương của anh Hải đã tiến triển rất tốt, sạch, không còn nhiễm trùng và không còn cần phải dùng thuốc giảm đau nữa.Nhìn chung, anh Hải đã đủ điều kiện xuất viện nhưng do anh Hải vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, vết thương mất nhiều da nên cần lưu lại ở bệnh viện thêm một thời gian nữa để chờ ghép da”.Để giúp gia tăng thể lực cho anh Nguyễn Duy Hải, chuyên gia Sylvie Nguyễn, Trưởng khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện đã soạn riêng cho anh thực đơn đặc biệt. Cô chia sẻ: “Do ảnh hưởng của khối u nên trước ca phẫu thuật, anh Hải đã ăn uống rất kém, thể lực yếu.Đặc biệt, sau ca phẫu thuật, anh mất nhiều máu nên sức khỏe càng yếu hơn. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng chế độ dinh dưỡng giàu calories cho anh Hải nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực cũng như tạo đà cho quá trình ghép da. Do anh Hải không ăn được nhiều mỗi bữa nên chúng tôi chia nhỏ các bữa ăn. Hiện nay, mỗi ngày, anh Hải ăn 10 bữa và các bữa đều có đầy đủ chất dinh dưỡng quan trọng”.Anh Hải cũng rất kiên trì tập theo các bài tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Các bài tập kéo dài khoảng 30 phút vào buổi sáng và 45 phút vào buổi chiều với các hoạt động như: tắm nắng, tập đi với xe đẩy và nạng...Dự kiến khoảng một tháng nữa, anh Nguyễn Duy Hải có thể xuất viện và trở về với cuộc sống thường nhật.Anh Duy Hải xúc động chia sẻ: “Năm nay, tôi không được đón Tết ở quê nhà nhưng đây là cái Tết vui và đáng nhớ nhất trong suốt 32 năm qua của tôi. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ sống với khối u đó đến suốt đời nhưng các bác sĩ đã giúp tôi loại bỏ được khối u thành công và cho tôi cơ hội sống lần hai. Niềm mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là mau bình phục để có thể học nghề sửa chữa điện thoại và sống tốt”.Theo Bùi Hương (Bee.net)