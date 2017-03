"Bệnh nhân Phong bị ngạt mũi sau khi đốt lộ tuyến tử cung"

Phòng khám Maria ngày 15/7 sau khi bệnh nhân Phong tử vong. Ảnh: Phan Dương.



Điều tra ban đầu của công an, khoảng 17h ngày 14/7, chị Nguyễn Thị Thu Phong 35 tuổi ở La Khê, Hà Đông, đã đến phòng khám Maria (quận Đống Đa, Hà Nội) để khám bệnh tổng thể. Tại đây, bác sĩ người Trung Quốc Zhou Ji Anjao xác định bệnh nhân bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, chỉ định điều trị đốt.



Vị bác sĩ này đã ghi hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc cần sử dụng và chuyển bệnh nhân Phong lên tầng 6 để điều trị. Y tá Bùi Thị Thắm (23 tuổi) trực tiếp truyền đường 0,5% cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ Deng Qin Zhi. Bác sĩ Zhang Ling Gong thực hiện gây mê. Sau đó, bác sĩ Deng Qin Zhi tiến hành đốt lộ tuyến tử cung cho chị Phong, tuy nhiên sau đó bệnh nhân có hiện tượng ngạt mũi.



Lúc này, bác sĩ Zhang Ling Gong cho bệnh nhân thở oxy và chỉ định y tá Thắm tiêm 2 ống Dexame thasame. Khoảng 30 phút sau chị Phong tỉnh táo lại, y tá Thắm tháo mở oxy và đưa bệnh nhân xuống tầng 5 tiếp tục truyền kháng sinh. Gần 21h cùng ngày, bệnh nhân gọi điện cho em chồng là Nguyễn Thị Đức bảo đến phòng khám đón vì thấy chóng mặt.



Gia đình đến phòng khám phải ngồi chờ mà không được gặp Phong. Khoảng gần 60 phút sau có xe cấp cứu 115 đến phòng khám và tiếp theo là gia đình nhận được thông báo bệnh nhân Phong đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an đã thu giữ một số giấy tờ, lọ dịch truyền... để phục vụ việc điều tra.



Đến chiều 16/7, những giờ phút cuối cùng của bệnh nhân Phong cũng như nguyên nhân cái chết vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Hiện cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Maria để phục vụ điều tra; đồng thời làm thủ tục cấm xuất cảnh và truy tìm 4 bác sĩ người Trung Quốc liên quan đến ca điều trị bệnh nhân Phong.



Cảnh sát xác định các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân Phong có đủ giấy phép hành nghề và thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết sau khi có kết quả giám định pháp y, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội sẽ khởi tố vụ án.



Theo Nam Anh (VNE)