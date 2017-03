Bệnh nhân thoái hóa khớp ngày càng trẻ

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Thư, khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, trong quá trình khám và chữa bệnh, bà nhận thấy tỷ lệ người trẻ tuổi phải đi khám vì thoái hóa khớp ngày càng nhiều.



Thạc sĩ, Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM, cũng thống kê tại phòng khám của ông, tỷ lệ người trẻ mắc thoái hóa khớp đã tăng khoảng 20% so với trước đây, chủ yếu là giới văn phòng và người phải hoạt động thể lực quá mức.



Thoái hóa khớp là bệnh lý do quá trình tái tạo sụn không "đuổi kịp" việc lớp sụn ở khớp bị mất đi theo thời gian. Về lâu dài, lớp sụn khớp phủ trên bề mặt xương dần bị mỏng đi và hư tổn, gây đau nhức, hạn chế vận động, bệnh nhân thậm chí có thể bị tàn phế. Thông thường bệnh thường xuất hiện ở người trung niên (45-50 tuổi) và phổ biến ở người cao tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người bị thoái hóa khớp khi mới chỉ 35 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn.



Trên thực tế có nhiều người trẻ xấp xỉ 30 tuổi mà đã bị bệnh xương khớp hành hạ. Hai tháng trước, chị Vũ Cẩm Nhung, phó phòng vật tư của một công ty kinh doanh thiết bị cửa cuốn ở Hà Nội bị tê mỏi chân âm ỉ. Chị cảm thấy đau buốt khi chạy nhảy, co duỗi đầu gối cũng khó khăn. Chị thử ngâm chân với nước muối nóng, đi massage, uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không khỏi.



Bác sĩ chẩn đoán chị Nhung bị thoái hóa khớp gối phải. Nữ bệnh nhân tỏ vẻ bất ngờ: "Tôi mới 32 tuổi, sao có thể mắc bệnh của người già?". Tập luyện và uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, chị thấy bệnh đỡ hơn.







Bệnh nhân thoái hóa khớp có xu hướng ngày càng trẻ.



Theo VNE



Trong một trận đá bóng thời sinh viên, Tuấn Anh, kỹ sư điện của một tổng công ty điều phối điện lực, bị chấn thương ở đầu gối. Anh chủ quan để mặc cho đầu gối đau suốt cả tuần rồi tự hết. Vài năm sau này, khi khớp gối đau liên tục, anh mới đi khám và được chẩn đoán là thoái hóa khớp. Cũng như chị Nhung, anh Tuấn Anh cảm thấy ngạc nhiên khi biết mình bị “bệnh của người già” khi mới 30.Lý giải tình trạng trẻ hóa độ tuổi bị thoái hóa khớp, Phó giáo sư Lê Anh Thư cho rằng: “Thói quen lười vận động là một trong những nguyên nhân gây trẻ hóa thoái hóa khớp. Trong cuộc sống hiện đại, làm việc gì cũng có máy móc và phương tiện hỗ trợ nên giới trẻ ngày càng ít vận động. Điều này khiến cho nhiều bộ phận trên cơ thể rất dễ bị thoái hóa chứ không riêng gì xương khớp.”Bác sĩ Nam Anh thì cho biết nhiều người cứ tưởng dân văn phòng suốt ngày ngồi máy lạnh, khớp gối không chịu trọng lực nhiều thì sẽ không thoái hóa. Ông nói: "Thật ra khi gối ít vận động thì sụn sẽ không đàn hồi, dịch khớp không lưu thông ra vào được. Sụn sẽ không được cung cấp đủ dinh dưỡng và dễ bị tổn thương hơn”.Tình trạng thoái hóa khớp càng dễ xảy ra hơn khi người trẻ không chú tâm đến chế độ dinh dưỡng. Nhiều người chuộng cơ thể ốm nên ăn uống kiêng cữ nhiều, không đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng cơ thể và khớp. Ngược lại, nhiều người béo phì do chuộng thức ăn nhanh dẫn đến khớp dễ thoái hóa do phải “gánh” quá nhiều trọng lượng.Một số trường hợp như anh Tuấn Anh, bác sĩ Nam Anh giải thích: “Có thể khi chơi thể thao, dây chằng đã bị tổn thương nhưng không được điều trị kịp thời. Về lâu dài cũng có thể dẫn đến thoái hóa khớp, nhưng là thoái hóa khớp thứ phát.”Dấu hiệu của thoái hóa khớp thường gặp là đau khớp lặp đi lặp lại, cử động khớp có tiếng lạo xạo. Nếu gặp những triệu chứng trên, người bệnh nên đi khám bác sĩ để có hướng điều trị sớm, và không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau.“Khác với người già, bệnh nhân bị thoái hóa khớp khi còn trẻ vẫn có cơ hội để phục hồi, do xương khớp chưa bị tổn thương nhiều. Nếu hoạt động thể lực nhẹ và nâng dần mức độ, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp các thành phần dinh dưỡng cho sụn và tránh các thói quen có hại đối với khớp, ví dụ như ở khớp gối là ngồi xổm, leo cầu thang, khiêng vác nặng… thì bệnh tình có thể giảm, khớp có thể phục hồi", bác sĩ Nam Anh cho biết. Bác sĩ cũng khẳng định, đỉnh phát triển xương khớp của con người thường là tuổi 25 nên khi qua độ tuổi 25-30, mọi người nên quan tâm, phòng ngừa căn bệnh này.