Bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria do sốc thuốc

Ảnh: Nam Phương.



Theo Nam Anh (VNE)



Kết luận này được chuyển cho Công an quận Đống Đa. Trao đổi với PV, Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng công an quận Đống Đa cho biết căn cứ vào kết luận pháp y, cơ quan này sẽ xem xét các yếu tố sai phạm, từ đó mới có thể đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hay không. Theo tường trình của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư An Thịnh (chủ đầu tư phòng khám Maria), khoảng 19h30 tối 14/7, chị Phong đến phòng khám này.Kíp trực khi đó gồm 10 người, trong đó có 3 bác sĩ Trung Quốc trực tiếp điều trị là: Châu Kiện Kiều (Zhou Ji Anjao), Đặng Cẩm Chi (Deng Qin Zhi) và Trương Lệnh Công (Zhang Ling Gong). Sau khi khám và soi tử cung cho chị Phong, bác sĩ Châu Kiện Kiều chẩn đoán bệnh nhân bị viêm lộ tuyến tử cung độ 3 và tư vấn điều trị bằng kỹ thuật Laze bán dẫn (dao Leep). Bệnh nhân được đưa lên tầng 6 để bác sĩ Đặng Cẩm Chi làm thủ thuật, đồng thời chỉ định truyền một chai Gluco 5% 100 ml.Sau khi làm thủ thuật, bệnh nhân có hiện tượng ngạt mũi nên được bác sĩ chỉ định tiêm 2 ống Dexamethazone 4mg/1ml. Tiếp đó, chị Phong được chuyển xuống tầng 5 giao cho y tế theo dõi, chăm sóc truyền chai Gluco và một chai Negatidazol 0,4g/100ml. Lúc mới xuống tầng 5, bệnh nhân hơi mệt nhưng vẫn nói chuyện bình thường. Khoảng hơn 21h chị Phong gọi điện thoại về cho gia đình.Khi truyền đến chai Levofloxaxin (một loại kháng sinh), bệnh nhân mệt, phát ban ở tay, vai và có biểu hiện phản ứng thuốc. Y tá trực tiếp liên hệ với bác sĩ tiến hành cấp cứu, dừng truyền kháng sinh và thay bằng chai Gluco 5% 100 ml. Bệnh nhân có hiện tượng khó thở nên được kíp trực bóp bóng, ép ngực, tiêm 2 ống Dexamethazone 4mg/1ml trực tiếp vào tĩnh mạch, sau đó liên hệ với Cấp cứu 115.Sức khỏe bệnh nhân không tiến triển nên được duy trì bóp bóng và tiêm 2 ống Adrenaline. 20 phút sau, cấp cứu 115 đến nơi tiếp tục phối hợp cùng y bác sĩ phòng khám cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm bác sĩ Trung Quốc liên quan đến việc khám, chữa bệnh của chị Phong đã bỏ trốn về nước.Phòng khám Maria tạm thời bị đình chỉ hoạt động chờ phục vụ điều tra. Sau vụ chết người này, hàng loạt phòng khám có yếu tố Trung Quốc khác ở Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh cũng bị phát hiện sai phạm sử dụng bác sĩ Trung Quốc không phép, áp dụng các kỹ thuật y tế không đăng ký và "chặt chém" người bệnh.