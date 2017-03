Bệnh nhân tử vong vì bác sĩ… ngượng

Bác sĩ trực chỉ định siêu âm màu Doppler trước để xác định tình trạng tổn thương. Nhưng khi bệnh nhân được đưa tới phòng siêu âm, nữ bác sĩ tại đây chỉ nhìn qua rồi ngần ngại nói với người nhà: “Bố anh bị đá vào vùng dưới, tôi không tiện làm siêu âm...”, sau đó đề nghị đưa bệnh nhân đi kiểm tra ngoại khoa vùng ngực.



Bệnh nhân Mã Vận Niên tử vong sau khi bác sĩ từ chối siêu âm vì... ngượng



Người nhà đành đưa bệnh nhân đi chụp phim, xét nghiệm máu ở khoa ngoại. Thấy bố đau quằn quại, con gái cụ Mã đã xin phẫu thuật, nhưng bác sĩ từ chối với lý do: “Còn phải theo dõi thêm, truyền nước trước đã, phải để cho ông ấy đau. Có đau thì mới biết là thế nào…”.Đến khi thấy bệnh nhân nguy kịch, có biểu hiện sốc, bác sĩ mới vội vàng tiến hành phẫu thuật, nhưng không kịp.Kết quả điều tra cho thấy bệnh nhân bị thủng ruột, tử vong do sốc nhiễm trùng.Người nhà nạn nhân đã kiện bệnh viện với lý do, nếu như cụ Mã được điều trị kịp thời thì hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra. Tòa án nhận định lỗi của bệnh viện đã quá rõ ràng, nên yêu cầu bệnh viện bồi thường gần 100.000 nhân dân tệ.Theo Tâm Tâm (Bee.net, Xinhuanet)