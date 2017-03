Bệnh nhân xơ gan tăng gấp 4 lần

Tại hội thảo về điều trị viêm gan siêu vi C do Hội Gan Mật TPHCM phối hợp Công ty MSD Việt Nam tổ chức tại TPHCM cuối tuần qua, nhiều chuyên gia cho biết tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh xơ gan, ung thư gan do viêm gan siêu vi C đang tăng nhanh.

Theo bác sĩ Đinh Dạ Lý Hương, Khoa Gan Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, trong 10 năm qua, số bệnh nhân bị xơ gan do viêm gan siêu vi C trên toàn cầu tăng hơn 4 lần.



Đến năm 2011 có khoảng 500.000 bệnh nhân viêm gan C mãn tính được chẩn đoán là người không đáp ứng với điều trị.



Nghiên cứu cũng cho thấy tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh này từ 30 tỉ USD năm 2009 sẽ tăng lên trên 85 tỉ USD vào năm 2024.



Theo X.Thu (NLĐ)