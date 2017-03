Bệnh nhi chết khó hiểu tại Buôn Ma Thuột: Bệnh viện đưa 100 triệu, “xin” không khiếu kiện!

Anh Đoàn Văn Quyết thắp hương bên mộ con (ảnh lớn), cháu Đoàn Minh Thắng - Ảnh: TRUNG TÂN



Bác sĩ Bùi Trường Phong - phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết sự việc cháu Đoàn Minh Thắng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chưa được báo cáo lên ban giám đốc Sở Y tế. Ông Phong cũng cho biết thông thường hằng tuần các bệnh viện, cơ sở y tế phải báo cáo công tác chuyên môn nghiệp vụ lên sở, trong đó có cả những vụ tử vong trong bệnh viện. Đối với những vụ tử vong phức tạp, chết vì dịch bệnh thì buộc phải báo cáo chi tiết... Trong khi đó, bác sĩ Doãn Hữu Long cho rằng không có quy định yêu cầu bệnh viện phải báo cáo những vụ tử vong lên Sở Y tế, bệnh viện chỉ báo cáo chung lên sở trong cuộc giao ban hằng tháng...

Theo TR.TÂN (TTO)



Trong khi đó, bệnh viện không báo cáo sự việc lên sở y tế và âm thầm gửi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng để “xin” không khiếu kiện...Ngày 26-4, thấy con sốt, anh Đoàn Văn Quyết (số 50 Dã Tượng, khối 11, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đưa con đến Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột khám bệnh. Tại đây, cháu Đoàn Minh Thắng (5 tuổi, con anh Quyết) được chẩn đoán bị viêm amiđan, sốt 390C nên yêu cầu anh Quyết cho cháu nằm viện để theo dõi. Đến rạng sáng 28-4, cháu Thắng đột ngột qua đời trong nỗi đau tột độ của gia đình...Ngày 6-7, tiếp xúc với chúng tôi, anh Quyết cho biết cháu mất đã hơn hai tháng nhưng ngày nào vợ chồng anh cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh cuối cùng của cháu trong bệnh viện chỉ kịp kêu lên “ba ơi, mẹ ơi” rồi qua đời.Anh Quyết nhớ lại khi bác sĩ yêu cầu anh cho cháu nằm viện vì thấy cháu sốt cao, anh Quyết đồng ý cho yên tâm. “Tuy nhiên sau khi kiểm tra sơ sơ, truyền dịch cho cháu xong thì các bác sĩ bỏ đi. Bác sĩ yêu cầu gia đình thỉnh thoảng lấy khăn thấm nước ấm lau khắp người cho cháu để hạ sốt. Nhiều lần chúng tôi yêu cầu cho cháu đi xét nghiệm, kiểm tra lại xem cháu bị sao mà sốt mãi thì các bác sĩ không đồng ý, yêu cầu gia đình không được làm ồn. Nhưng cứ cho ăn cháu lại ói ra và sốt cao hơn nên tôi lại nhờ bác sĩ xem giúp, chẳng ai quan tâm, họ nói: chỉ sốt thôi mà” - anh Quyết bức xúc.Anh kể tiếp: “Đến khoảng 3g sáng 28-4, tôi dậy đút cháo cho con thì thấy cháu lạnh ngắt, mặt tím tái nên chạy đến phòng bác sĩ trực đấm cửa. Cửa khóa trong, không ai trả lời. Tôi quay lại thấy con bị nặng hơn nên ra phòng bác sĩ trực đấm cửa mạnh hơn, lần này bác sĩ dậy mở cửa nhưng la mắng tôi một hồi. Sau khi kiểm tra cháu xong, bác sĩ trực tiêm cho cháu một lọ thuốc gì đó, được một lúc sau thì cháu co giật mạnh, nóng bừng. Các bác sĩ phải chuyển nhanh cháu xuống khoa cấp cứu, nhưng được hơn một giờ sau thì cháu mất. Bà nội của cháu, cụ Nguyễn Thị Tám (80 tuổi), cho biết trước đó chừng một tuần, gia đình bên ngoại của cháu ngoài Bắc nhắn cha mẹ cháu cho cháu đi chụp hình kỷ niệm gửi về xem hai cháu (cháu Thắng và em trai) lớn hơn bao nhiêu. Hôm cháu mất, gia đình lên tiệm ảnh nói làm ảnh tang, họ ngỡ ngàng không tin, còn gọi điện về gia đình hỏi...”.Chị Nguyễn Thị Liên (mẹ cháu Thắng) cho biết: sau khi cháu được đưa về nhà để mai táng, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột có đến nhà và đưa cho bác ruột cháu Thắng 50 triệu đồng, nói là hỗ trợ chi phí mai táng, mong gia đình đừng làm lớn chuyện. “Sau khi lo hậu sự cho con xong, vợ chồng tôi mới biết việc bệnh viện đưa tiền, chồng tôi mới yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân cái chết của cháu... Lãnh đạo bệnh viện có ghé nhà hai lần nữa và đưa thêm 50 triệu đồng (tổng cộng là 100 triệu đồng), cùng một tờ giấy yêu cầu gia đình tôi ký không khiếu kiện bệnh viện. Chúng tôi mất con, đau xót vô cùng nhưng cháu mất rồi có làm gì, ai bị kỷ luật hay mất chức cũng không cứu được cháu nên đồng ý. Nhiều lần lãnh đạo đến làm việc, gia đình hỏi nguyên nhân cháu mất nhưng họ chỉ nói chung chung là do sai sót trong quá trình điều trị, không cụ thể là lỗi của ai” - chị Liên cho biết.Bệnh viện cung cấp cho gia đình anh Quyết biên bản tóm tắt hồ sơ bệnh án. Biên bản thể hiện trước khi nhập viện bệnh nhi có biểu hiện sốt cao, nôn ói, hai amiđan sưng to, đỏ. Bệnh nhi nhập viện hoàn toàn tỉnh táo, các chức năng khác như tim, mạch, hô hấp, tiêu hóa... đều bình thường. Tuy nhiên đến 3g35 sáng 28-4, bệnh nhân nôn ói nhiều, môi khô, tím nhẹ, bụng mềm, dấu màng não âm, cổ mềm. Bệnh viện đã truyền dịch, chuyển bệnh nhân xuống hồi sức cấp cứu tích cực nhưng đến 4g10 thì bệnh nhân tắt thở... Nguyên nhân chết được chẩn đoán là nghi do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi cấp nguy kịch...Ngày 6-7, bác sĩ Doãn Hữu Long, giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, cho biết vì không khám nghiệm tử thi nên không xác định được nguyên nhân tử vong của bệnh nhi chính xác, do đó chưa thể khẳng định lỗi có hoàn toàn do các y bác sĩ bệnh viện hay không... Số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng mà bệnh viện giao cho gia đình bệnh nhi là để lo chi phí mai táng, phần nào an ủi mất mát của gia đình. Ông Long cho biết bệnh viện đã kiểm thảo nguyên nhân tử vong và tổ chức kiểm điểm tập thể bốn y bác sĩ của hai kíp trực thuộc khoa nhi và khoa cấp cứu, tuy nhiên không có y bác sĩ nào bị xử lý kỷ luật cá nhân. Ông Long khẳng định nếu bệnh nhi bị amidan, sốt cao thì không thể tử vong vì đó là bệnh thông thường, nhiều khả năng bệnh nhi bị nhiễm khuẩn gram âm (?!). “Bệnh nhi chuyển vào bệnh viện được chẩn đoán là viêm amiđan, sốt cao nên các y bác sĩ cho điều trị theo hướng hạ sốt để theo dõi. Bất ngờ triệu chứng của bệnh nhi có chiều hướng xấu và tử vong quá nhanh nên các bác sĩ trở tay không kịp” - bác sĩ Long giải thích.Khi được hỏi “tại sao bệnh viện không tiến hành xét nghiệm kỹ lại, chỉ chẩn đoán vội vã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng?”, bác sĩ Long cho biết do biểu hiện ban đầu của bệnh nhi không rõ ràng nên các y bác sĩ không tiên liệu được! Cũng chính vì vậy, theo bác sĩ Long, không thể tiến hành kỷ luật các bác sĩ trong kíp trực vì bệnh nhi tử vong quá nhanh, nguyên nhân không rõ ràng.