Bệnh ở nhân viên văn phòng

Theo BS Hồ Văn Cưng (TNO)



Trước tiên phải kể đến đau lưng. Những người ngồi hàng giờ trước bàn làm việc, ít chịu đi lại, trong khi đó ngồi là tư thế làm tăng gánh nặng cho cột sống, nhất là vùng thắt lưng, nên vùng này sẽ bị đau và dần dần chuyển thành mạn tính. Hơn nữa, do thường ngồi làm việc với tư thế sai như ngồi còng lưng, vẹo lưng sang trái hay sang phải, gác chân nọ lên chân kia... sẽ dẫn đến những bệnh về cột sống như gù, vẹo cột sống, đau thần kinh tọa.Để phòng ngừa chứng đau lưng do nghề nghiệp này, chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp. Ngồi với tư thế đúng: giữ cho cột sống cổ, cột sống lưng, thắt lưng phải thẳng, đùi thẳng góc với cột sống; bàn làm việc phải phù hợp với chiều cao để tránh gập người khi làm việc, ghế ngồi phải vững chắc, có chỗ dựa lưng và chân phải được chạm đất một cách thoải mái; nên thay đổi tư thế thường xuyên, và đi lại vận động mỗi khi ngồi 30 - 40 phút.Bệnh thứ hai thường mắc phải là trĩ và táo bón. Do phải ngồi nhiều, ngồi lâu ngày dẫn đến bị táo bón và nặng hơn là mắc bệnh trĩ, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trĩ thường không gây đau, nó chỉ đau khi có biến chứng như viêm nhiễm, tắc mạch, sa trĩ nghẹt hay do các bệnh khác ở vùng hậu môn như nứt hậu môn, áp xe... Để phòng ngừa bệnh này, cần thực hiện các biện pháp như: tạo thói quen đứng lên và vận động 5 - 10 phút sau khi ngồi khoảng 45 phút đến 1 giờ đồng hồ; tập thói quen đi tiêu đều đặn hằng ngày vào một giờ nhất định; thường xuyên tập luyện thể dục như đi bộ, bơi lội; ăn uống đúng giờ, không nên bỏ bữa sáng.Kế nữa là béo phì. Ngồi lâu, ít vận động, cộng với “nạp” nhiều năng lượng qua ăn uống nên dẫn đến thừa cân, béo phì. Do vậy, giới làm việc văn phòng cần năng vận động thể lực bên cạnh việc có chế độ ăn uống hợp lý.Ngoài ra còn có các bệnh khác cũng rất dễ xảy ra ở người làm văn phòng, đó là: bệnh ống cổ tay, bệnh giãn tĩnh mạch chân, bệnh da, khô mắt.