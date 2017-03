Bệnh tay chân miệng tăng mạnh

Bác sĩ Đặng Thị Thanh Tuyền khám và theo dõi một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức



Theo đó, tổng hợp của sáu tuần đầu năm 2012, cả nước có 6.328 bệnh nhân tay chân miệng, tăng 7,3 lần so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 cả nước có 869 bệnh nhân). Đến nay đã có chín ca tử vong.Ông Trần Thanh Dương, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết những đặc điểm của bệnh tay chân miệng trong sáu tuần đầu năm 2012 cho thấy bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn năm 2011 - năm có số mắc tay chân miệng cao nhất từ trước đến nay với 110.000 trường hợp mắc và gần 200 bệnh nhi đã tử vong.Ông Dương cũng cho hay thông thường bệnh tay chân miệng có hai đỉnh: tháng 4-5 và tháng 8-9, năm nay bệnh đã xuất hiện ngay từ đầu năm chứng tỏ diễn biến phức tạp và sự tồn tại của mầm bệnh ngoài môi trường.Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, hiện có 10 địa phương gồm Hải Phòng, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang có số ca mắc tay chân miệng cao trong sáu tuần đầu năm 2012. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết ngay trong tuần này có năm đoàn công tác của Bộ Y tế đi hỗ trợ địa phương về điều trị. Cục Y tế dự phòng thành lập 12 đoàn công tác, sẽ tỏa đi các địa phương ngay trong tuần.Thứ trưởng Long đề nghị các địa phương tăng cường giám sát phòng chống dịch, rà soát phác đồ điều trị để xử lý điều trị phù hợp từng ca bệnh. Dự kiến, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ để thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch liên ngành.Còn tại TP.HCM, theo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, bên cạnh số ca mắc tiếp tục tăng (tuần 7 của năm 2012 ghi nhận 124 ca, tăng 18 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2011), số địa phương trên địa bàn thành phố có từ hai ca trở lên cũng tăng lên 28 phường xã (tăng 13 phường xã so với tuần trước). Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh là nơi có số ca mắc cao nhất: 4 ca.Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chống dịch tại các địa phương có số ca mắc cao và đề nghị các quận huyện tăng cường giám sát chặt, phát hiện sớm các ca bệnh.Trong khi đó, theo số liệu từ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, chỉ tính từ đầu năm đến giữa tháng 2-2012 bệnh viện tiếp nhận gần 600 trẻ bị bệnh tay chân miệng (khoảng 1/3 bệnh nhi tại TP Cần Thơ), ba trường hợp nặng đã tử vong, đồng thời có nhiều ca bệnh nặng nhập viện hơn so với trước đây.Nhận định của ngành y tế Cần Thơ, tuy số ca tay chân miệng có chiều hướng giảm trong mấy tuần gần đây nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước thì tăng. Ngành y tế Cần Thơ đã tiến hành tiêu độc, sát trùng, vệ sinh môi trường tại những nơi được xem là ổ bệnh. Địa phương cũng lập kế hoạch thực hiện tháng cao điểm truyền thông, vệ sinh môi trường từ ngày 20-2 đến 20-3. Kế hoạch được triển khai đến tất cả cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc trẻ và các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi tại cộng đồng.Tại Vĩnh Long, theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tính đến trung tuần tháng 2 toàn tỉnh đã phát hiện 128 ca bệnh tay chân miệng (tăng 40 ca so với cùng kỳ năm trước), một ca tử vong. Trung tâm cũng dự báo bệnh tiếp tục tăng, đặc biệt sắp bước vào chu kỳ đầu tiên của bệnh (tháng 3-5).Từ đầu năm 2012 đến nay toàn tỉnh Hậu Giang có 164 ca, có chiều hướng giảm so với những tháng cuối năm năm 2011. Nhưng nếu so sánh với cùng kỳ năm trước vẫn tăng, vì vậy ngành y tế tiếp tục tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng chống trong cộng đồng, trường học.Khu vực miền Trung "nóng" cũng không kém.Trung tâm Phụ sản - nhi (Đà Nẵng) - nơi điều trị bệnh tay chân miệng cho các trẻ đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... - hiện trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Khoa y học nhiệt đới có 25 giường bệnh nhưng đang có 140 trẻ nằm điều trị bệnh tay chân miệng tại đây.Bác sĩ Nguyễn Văn Ngữ - quyền quản lý khoa y học nhiệt đới (Trung tâm phụ sản - nhi) - cho biết diễn biến bệnh tay chân miệng hai tháng vừa qua rất phức tạp. Nếu cuối tháng 12 chỉ có 40 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng thì nay đã tăng lên 140 trẻ. Bác sĩ Nguyễn Tam Lãm - trưởng khoa dịch tễ và côn trùng (Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng) - cũng nhận định năm 2012 bệnh tay chân miệng diễn biến khó lường và phát triển mạnh ở miền Trung.Nguyên nhân do từ năm 2011 bệnh này đã xuất hiện và ủ bệnh. Cùng với đó là thời tiết thất thường. Vì vậy, năm 2012 này bệnh tay chân miệng sẽ bùng phát. Nếu tháng 2-2011 trên địa bàn chỉ có bốn ca tay chân miệng, thì chỉ tính từ ngày 6-1 đến ngày 12-2-2012 đã có 46 ca, từ ngày 13 đến 19-2 đã tăng lên 61 ca.