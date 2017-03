Bệnh tiềm ẩn do nằm gối siêu rẻ

Hàng lỗi?



Dạo qua các chợ Nghĩa Tân, chợ Nhà Xanh (Quận Cầu Giấy) bên cạnh các loại chăn, gối có nhãn mác tên tuổi đàng hoàng là la liệt các loại chăn, gối siêu rẻ và siêu rởm khi được bày trên kệ gỗ, lúc được đổ đống bán ngay vỉa hè.



Tại khu vực bán đồ đổ đống ở chợ Nhà Xanh, một quầy bán chăn, ga, gối đệm ở chợ Nhà Xanh, người bán hàng luôn miệng mời chào ‘Gối siêu rẻ đây, chỉ 20.000 đồng/ chiếc”



Đưa gối cho khách xem, chị bán hàng tiếp thị khá nhiệt tình: “Gối này chị bán chạy lắm em ơi. Chỉ có 25.000 đồng được cả vỏ, cả ruột, em cứ yên tâm mà mua thôi chứ hỏi ở đâu được giá ấy”.



Khi được hỏi về nguồn gốc của loại gối siêu rẻ này thì chị bán hàng cho biết, đây là hàng công ty làm lỗi nên thanh lí bán giá rẻ. Cũng theo chị bán hàng này, đối tượng khách mua loại hàng siêu rẻ này chủ yếu là các bạn sinh viên, người lao động có thu nhập thấp.



Quả thật mức giá trên là quá rẻ. Với các loại gối thông thường của các công ty có thương hiệu trong nước sản xuất, loại bình thường cũng từ 75.000 – 85.000 đồng riêng ruột gối, nếu cộng cả vỏ thì phải thêm khoảng 79.000 đồng/chiếc.



Tính ra một chiếc gối có tên tuổi nhãn mác đàng hoàng có giá khoảng 150.000- 170.000 đồng cả ruột cả vỏ, bằng khoảng gần 7 chiếc gối siêu rẻ. Còn một chiếc ruột chăn siêu rẻ cũng chỉ bằng khoảng 1/16 giá tiền của chiếc ruột chăn có do công ty trong nước sản xuất ở phân khúc hàng “thương hiệu bình dân”









Loại gối "siêu rẻ" này rất dễ gây các bệnh về da cho người sử dụng



Theo VietQ (Giadinhnet)



Đa phần khi được hỏi, những người bán hàng đều khẳng định loại gối siêu rẻ này là hàng của các công ty có thương hiệu sản xuất, do sản phẩm bị lỗi nên giá bán rẻ hơn. Nhưng theo cảm quan của phóng viên, loại gối này này thua kém rất nhiều so với những loại gối có thương hiệu. Gối cầm nặng nhưng không chắc tay, hình dáng không tự cố định được và màu sắc rất dại. Chất vải làm vỏ bằng nilong, dệt rất thưa, chỉ cần lấy móng tay gạt nhẹ, các đường dệt đã bị dạt sang một bên. Các loại hoa văn in không sắc nét. Kéo khóa, lộ ra bên trong lớp vải bọc ruột cũng bằng vải nilong rất thưa, nhìn rõ cả bông bên trong.Lớp bông bên trong gối cũng không trắng sạch và không mềm mại, cảm giác chạm vào sợi bông rất ráp tay. Thậm chí xen lẫn lớp bông không mấy sạch sẽ này là những miếng vải vụn được tái sử dụng.Theo một số người mua hàng, những loại gối siêu rẻ chỉ dùng một thời gian là bông xẹp xuống, cầm nặng nhưng khi giơ lên lại không tự giữ được hình dáng. Gối cũng rất dễ mốc vì rất khó vệ sinh. Nếu đem giặt thì làn nào cũng bị phai màu phẩm nhuộm. Khi gối thấy cảm giác cứng, không được mềm mại như các loại gối bông thông thường, nếu ai không dùng quen khi ngủ dậy sẽ bị đau, hoặc mỏi cổ, vai.Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm - ĐH Bách khoa, bản thân các sản phẩm làm bằng vải và các loại sợi bông đã có thể là môi trường tiềm ẩn cho vi khuẩn, sản phẩm kém chất lượng càng có nguy cơ cao đối với sức khoẻ con người.Chăn, ga, gối làm từ chất liệu rởm, sản phẩm không đảm bảo độ thoáng khí sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, bụi cotton rất nhẹ và nhỏ có thể gây ra các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, dị ứng với hoá chất.Một bác sĩ tại bệnh viện Da liễu Trung Ương cảnh báo: Các loại gối siêu rẻ này được làm từ loại vải xô cứng không có khả năng thoát khí và thấm mồ hôi, đã vậy lại được nhuộm màu bằng các loại hóa chất không đảm bảo nên có thể gây độc cho người sử dụng. Khi dùng phẩm màu này dễ dính vào da, người dùng rất dễ bị viêm da, thậm chí ung thư da.Chăn gối không đảm bảo chất lượng cũng được đánh giá là tác nhân gây hen suyễn.Các chất bụi từ chăn, gối không an toàn có thể gây viêm hô hấp, viêm khí quản đặc biệt là đối với trẻ em. Các mặt hàng chăn khi đắp lên người, những bụi vải từ chăn sẽ trực tiếp đi vào đường hô hấp gây khó thở, lâu ngày sinh hen suyễn, viêm hô hấp mãn tính…