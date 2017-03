Bệnh trầm cảm có di truyền?

Quốc Hậu (quochau2008@...)



ThS.BS Trần Ngọc Tài, khoa Nội thần kinh, bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: Tỷ lệ trầm cảm do di truyền từ bố hoặc mẹ bị trầm cảm nặng (không phải thể nhẹ) gấp hai đến ba lần so với người bình thường. Ngoài ra, trầm cảm không những do gen mà còn tuỳ thuộc yếu tố môi trường và việc xác định gen gây trầm cảm chưa thể thực hiện tại Việt Nam.



Do đó, chưa thể trả lời chính xác vấn đề di truyền cho con ở bệnh nhân trầm cảm nhẹ.



Theo SGTT