Bệnh viêm màng não đang gia tăng

Theo số liệu từ BV Nhi đồng 2, từ đầu tháng 12 đến nay đã có 16 trẻ viêm màng não nhập viện, trong đó 10 trẻ đang điều trị nội trú. So với tháng 12-2008, BV này chỉ có sáu trẻ nhập viện. Trong khi đó, tại BV Nhi đồng 1 cũng có 22 trẻ đang nằm điều trị, có khoảng sáu trẻ bị nặng. Theo các bác sĩ, phần lớn trẻ bị viêm màng não được chuyển đến từ các địa phương vùng sâu, vùng xa, các tỉnh lân cận TP.HCM.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1, cho biết mùa lạnh là mùa của bệnh viêm màng não. Mỗi năm BV có khoảng 1.000 trẻ viêm màng não nhập viện, trong đó có 5-7 trẻ tử vong. Bệnh viêm màng não là bệnh nhiễm trùng của màng não, nguyên nhân có thể do vi trùng hoặc siêu vi trùng từ vùng mũi họng xâm nhập vào màng não. Bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 12 tháng tuổi nhưng người lớn cũng có thể bị. “Nếu do vi trùng, bệnh sẽ gây tử vong hay để lại di chứng nặng nếu trẻ không được điều trị kịp thời. Còn nếu do siêu vi trùng gây ra thì bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, dù do tác nhân nào gây ra, trẻ phải được phát hiện, chẩn đoán sớm để điều trị kịp thời. Thời gian điều trị trung bình là 10 ngày” - bác sĩ Khanh nói.

Một bệnh nhi viêm màng não ở Long An đang điều trị tại khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1. Ảnh: DUY TÍNH

Theo bác sĩ Khanh, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, nôn ói, đau đầu, bỏ bú, co giật thì cần mang ngay đến cơ sở y tế để thăm khám. Để phòng ngừa bệnh viêm màng não, trẻ cần được giữ ấm khi thời tiết lạnh và lúc xuất hiện dịch cảm cúm, điều trị kịp thời khi trẻ bị viêm tai, mũi, họng.

“Viêm màng não có vaccine HIB phòng ngừa nhưng trẻ vẫn có thể mắc, bởi bệnh do nhiều loại vi trùng và siêu vi trùng gây ra. Do đó, việc phòng bệnh cho trẻ là rất quan trọng” - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

DUY TÍNH