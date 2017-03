Bệnh viện 'đền' gia đình sản phụ tử vong 350 triệu đồng

Chiều 5/9, nửa ngày sau khi sản phụ Nguyễn Thị Vinh (24 tuổi) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vinh, người nhà nạn nhân cho biết đã đạt được thỏa thuận với bệnh viện. Họ không còn tụ tập chửi bới gây áp lực tới bệnh viện.



Trao đổi với PV, anh Nguyễn Anh Trường (chồng sản phụ Vinh) cho biết, buổi làm việc giữa gia đình với ban giám đốc bệnh viện có sự hiện diện của công an tỉnh và thành phố Vinh. Theo anh Trường, gia đình yêu cầu được giải thích nguyên nhân tử vong của sản phụ, song phía viện chỉ nêu do bị tắc mạch nước ối và từ chối nói cụ thể.



Khi bàn phương án đền bù dân sự, lúc đầu bệnh viện hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng gia đình không đồng ý. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận bệnh viện hỗ trợ gia đình sản phụ 350 triệu đồng với điều kiện sẽ không khiếu kiện, anh Trường cho biết.



Trung tá Nguyễn Văn Mẫu, Trưởng Công an phường Hồng Sơn (thành phố Vinh) một trong 4 người đại diện cho phía công an trực tiếp tham gia buổi làm việc giữa Bệnh viện và người nhà nạn nhân, khẳng định việc Bệnh viện đồng ý đền bù cho gia đình nạn nhân 350 triệu đồng theo thỏa thuận là chính xác.



Gia đình anh Trường sau đó đưa hai mẹ con về quê an táng vào chiều cùng ngày mà không cần giải phẫu tử thi.



Một ngày trước đó, khoảng 21h ngày 4/9, chị Vinh mang thai hơn 9 tháng được gia đình đưa vào bệnh viện để sinh. Khoảng 24h, chị Vinh kêu đau bụng dữ dội và được y tá cho uống 3 viên thuốc. Gần 3h sáng hôm sau, gia đình phát hiện thi thể chị Vinh và đứa bé chưa sinh được chuyển ra nhà xác bệnh viện.



Theo người nhà, chị Vinh mang thai lần đầu, cuộc thăm khám gần nhất cho thấy thai nhi phát triển bình thường, mẹ khoẻ.



Ông Hoàng Viết Hảo, Phó giám đốc sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở đã nhận được báo cáo về vụ việc từ bệnh viện. Kết luận cuối cùng về sự cố cần chờ điều tra xem xét.





