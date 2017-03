Bệnh viện quá tải sinh ra “cò”

Nên thường xuyên kiểm tra các phòng khám gần BV Liên quan đến vấn đề “cò” xung quanh BV, BS Vũ Hồng Thái, Giám đốc BV Da liễu TP.HCM, cho biết “cò” đã có từ rất lâu xung quanh BV Da liễu. Không những bắt bệnh từ xa, “cò” còn vào cổng BV và có lúc còn đánh nhau với bảo vệ BV. BV đã thực hiện truyền thông trên loa, dán thông báo, nói trên báo chí để người bệnh ở các tỉnh về biết, không bị “cò” gạt, dụ dỗ. Mặt khác, BV nhờ chính quyền địa phương can thiệp, giải tỏa nhóm người này nhưng cũng không hết. Do vậy, BV triển khai khám từ 6 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Cố gắng làm sao cho bệnh nhân được khám nhanh và lấy thuốc mất khoảng 1 giờ, bác sĩ khám, điều trị đảm bảo chất lượng. Nếu bác sĩ nào có dính dáng đến “cò” thì sẽ bị kỷ luật, tuy nhiên tại BV chưa có trường hợp nào. Giám đốc BV Ung bướu và BV Da liễu đều kiến nghị Sở Y tế khi đã cấp phép cho những người làm phòng mạch gần các BV thì thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý. Khổ sở vì khám 15 phút, chờ siêu âm vài ngày Tôi khổ sở khi triển khai khám bệnh theo hẹn qua tổng đài 1080. Bởi bệnh nhân đến khám chỉ mất 15 phút nhưng máy siêu âm thiếu nên bệnh nhân phải chờ. Hiện chúng tôi có sáu cái máy siêu âm nhưng đôi lúc trục trặc do quá tải và cần mua thêm bốn cái. Chúng tôi không có kinh phí, đang xin UBND TP và Sở Y tế cho xã hội hóa. Bắt bệnh nhân chờ vài ngày mới được siêu âm thì đăng ký sớm chi nữa, mất ý nghĩa của 1080. Ngoài ra, BV cũng tuyển thêm người xét nghiệm vì có hai người về hưu, đề xuất đặt máy móc. BS LÊ HOÀNG MINH, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM Không thể chấp nhận được Tôi đã chỉ đạo cho Thanh tra Sở là kiên quyết dẹp nạn “cò” lôi kéo bệnh nhân ra phòng khám tư nhân, đây là việc làm không thể chấp nhận được. Tôi đã chỉ đạo BV Ung bướu làm rõ sai phạm của những cán bộ của mình nếu có dính dáng đến “cò”. Nếu BV không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phê bình. Thanh tra sẽ phúc tra và kiên quyết rút giấy phép các phòng khám nếu tái phạm. PGS-TS NGUYỄN TẤN BỈNH, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM