Bệnh viện tuyến trên quá tải như kẹt xe!

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có buổi khảo sát về tình trạng quá tải ở ba BV Ung bướu, Chấn thương, Chỉnh hình và Nhi đồng 1 TP.HCM vào ngày 28-11. Theo bộ trưởng, nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây quá tải tuyến trên là do bệnh nhân vượt tuyến chạy thẳng vì luật không cấm. Đây là trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ sẽ làm lại quy chế phân tuyến khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến.

Còn TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, thì so sánh rằng quá tải ngành y tế hiện nay chẳng khác nào vấn nạn kẹt xe mà ngành giao thông đang gặp phải.

Nơi nào cũng quá tải

Các BV đều cho rằng tình hình quá tải năm sau luôn tăng hơn năm trước trung bình là 10%. BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết BV chỉ có 700 giường nhưng bệnh nhân nội trú lúc nào cũng 1.700-1.800 người. Các khoa Nội 1, 4 là đông nhất, 2-3 người/giường là bình thường, thậm chí có bệnh nhân phải ngồi chứ không thể nằm được. Còn bệnh nhân ngoại trú thì lúc nào cũng trên 9.000 người.

Cùng cảnh ngộ, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình Trần Thanh Mỹ cũng cho biết so với 20 năm trước, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng bốn lần, số lượt khám tăng vài chục lần và số ca phẫu thuật tăng 10 lần. Có ngày BV khám đến 4.000 lượt. Riêng đối với ngành chấn thương chỉnh hình các tuyến dưới cũng quá tải không riêng tuyến trên.

Sẽ không còn cảnh bệnh nhân chen chúc ở tuyến trên khi Bộ Y tế quyết làm lại phân tuyến khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến? Ảnh: DUY TÍNH

Tại BV Nhi đồng 1, thực trạng này cũng chẳng khá gì hơn hai BV trên. BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV này, cho biết trung bình mỗi ngày khám khoảng 5.000-6.000 trẻ, có ngày đột biến tăng lên 7.000. Cơ sở vật chất của BV chỉ phù hợp 700 giường nhưng nội trú lúc nào cũng 1.500-1.600 bệnh nhi. Tỉ lệ nội trú quá tải trung bình 136%, đặc biệt các khoa hô hấp, nhiễm, sơ sinh, tiêu hóa lúc nào cũng quá tải 200%.

Giải thích về nguyên nhân quá tải, lãnh đạo ba BV đều có chung một câu trả lời là do thương hiệu BV, đội ngũ nhân viên y tế lành nghề, trang thiết bị kỹ thuật cao và tâm lý của người bệnh thích tuyến trên, dù BV không chuyển nhưng người nhà vẫn gây áp lực để được chuyển.

Ngoài ra, BS Lê Hoàng Minh cho rằng: “Do mạng lưới phòng, chống ung thư tuyến dưới yếu, có tỉnh mua máy móc xạ trị, hóa trị đầy đủ nhưng… đắp mền vì không có bệnh nhân hoặc khả năng sử dụng máy móc của nhân viên y tế yếu. Có BV đề nghị bác sĩ chúng tôi chuyển một ca bệnh xuống dưới được trả thù lao 500.000 đồng nhưng chúng tôi không dám làm!”.

BV có giữ bệnh không? Tại sao không chuyển? Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hỏi. “Chúng tôi không giữ bệnh, chúng tôi cũng muốn chuyển nhưng chuyển phải đúng quy định và chuyên môn chứ chuyển bệnh nhân về nơi không đáp ứng đủ chuyên môn thì liệu bệnh nhân có chịu” - BS Lê Hoàng Minh trả lời.

Phải phân tuyến!

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Đất dành cho giáo dục, y tế quá khiêm tốn mà dành cho khu công nghiệp, sân golf nhiều. Thu viện phí không cho thu, xây mới cũng không cho. Lương thì thấp nhất mà dịch vụ yêu cầu tốt. Nhân viên y tế cáu gắt thì phản ánh về y đức. Ngành y tế giống như một chiếc bao tải bị cột chặt hai đầu mà lấy gậy dần” - bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng nhìn nhận: “Chúng ta cho rằng nguyên nhân là do thiếu giường, thiếu BV, đất dành cho y tế thiếu, thiếu nhân lực, giá dịch vụ thấp… Và chúng ta đưa ra các biện pháp trước mắt để giảm tải như tăng giờ khám, tăng giường, tăng xây mới, tăng đào tạo… Nhưng càng làm càng quá tải. Nguyên nhân do đâu? Tất cả đều do chạy thẳng!

“40%-60% bệnh nhân lên tuyến trên là ở tỉnh, trong đó 80% là trái tuyến. Luật Khám bệnh, Chữa bệnh và Luật BHYT cho phép bệnh nhân muốn khám, chữa bệnh ban đầu ở đâu cũng được, cho nên bệnh nhân tự chạy thẳng lên tuyến trên khỏi khám BHYT, khỏi chuyển tuyến. Bộ Y tế phải làm lại phân tuyến khám, chữa bệnh ban đầu và quy chế chuyển viện. Cái này là trách nhiệm của Bộ Y tế” - bộ trưởng khẳng định.

Chuyên khoa ung bướu, nhi, chấn thương chỉnh hình đều đề nghị trước mắt tăng cường đẩy nhanh việc xây BV mới để giảm tải cho BV hiện hữu; thành lập BV vệ tinh và trực tiếp chỉ đạo để tạo thương hiệu chứ không “chuyển giao” vì người dân sẽ không tin tưởng; đào tạo nhiều bác sĩ để đáp ứng yêu cầu chứ mỗi năm TP.HCM ra trường chỉ 120 bác sĩ thì quá thiếu. “Cả nước mà chỉ có 1.300 bác sĩ chấn thương chỉnh hình phục vụ cho hơn 80 triệu dân” - BS Trần Thanh Mỹ nói.

DUY TÍNH