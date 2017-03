Bệnh viện vay 150 triệu hỗ trợ gia đình sản phụ tử vong

Sau khi người thân cùng hàng nghìn người dân địa phương mang quan tài diễu phố, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 150 triệu đồng. Ảnh: Lê Hoàng



Theo Lê Hoàng (VNE)



Ngày 22/10, ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sau khi thân nhân hoàn tất thủ tục mai táng cho sản phụ Nguyễn Thị Xuân, phía bệnh viện đã bàn giao 150 triệu đồng cho đại diện gia đình vào tối 19/10. Theo ông Hùng, số tiền trên nhằm giúp gia đình nạn nhân lo mai táng và sớm ổn định cuộc sống.“Việc chúng tôi hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình sản phụ Xuân là thông tin chính xác. Hành động này nhằm giúp đỡ gia đình có tiền lo mai táng, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phụ giúp hai cháu nhỏ con gái sản phụ Xuân”, ông Hùng nói.Về nguồn gốc số tiền 150 triệu đồng mà phía bệnh viện chi cho gia đình sản phụ Xuân, ông Hùng lý giải, “do vay mượn tạm của một số anh em trong cơ quan chứ không phải nguồn từ ngân sách chung”.Vị giám đốc cũng khẳng định, việc bệnh viện bàn giao số tiền trên dựa trên tinh thần giúp đỡ, động viên chứ hoàn toàn không phải đền bù thiệt hại.“Vụ việc xảy ra là vô cùng đáng tiếc, ngoài mong muốn chung của cả hai phía và số tiền 150 triệu đồng không phải là cái giá của sự việc. Số tiền có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng chưa thể xác định được. Trước mắt chúng tôi hỗ trợ như vậy còn đương nhiên vẫn phải chờ kết luận điều tra”, ông Hùng cho hay.“Chúng tôi xin ghi nhận những bức xúc của người nhà sản phụ Xuân về thái độ làm việc của một số cán bộ y tế. Bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thích đáng sau khi có kết luận cuối cùng”, ông Hùng nói. Ông cho biết thêm, hiện Phó giám đốc Lê Văn Định (người trực tiếp mổ cho sản phụ Xuân) và ê kíp trực tối 17/10 vẫn tiếp tục bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.Về nguyên nhân sản phụ Xuân tử vong, ông Hùng tái khẳng định, “bước đầu chẩn đoán là do thuyên tắc mạch ối”.Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh.Người nhà của sản phụ nhiều lần đề nghị kíp trực can thiệp nhưng mãi đến 3 giờ sáng 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ. Tuy nhiên, cho đến hơn 5h, sản phụ vẫn chưa được phẫu thuật. Khoảng 5h45, gia đình nhận được tin báo, sản phụ Xuân và thai nhi đã tử vong.Bức xúc trước cái chết của chị Xuân, hàng trăm người đã kéo đến bao vây bệnh viện, họ la ó đòi làm rõ trách nhiệm. Đến gần trưa ngày 19/10, người thân mới chịu đưa thi hài người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số về quê an táng.Tuy nhiên, khi xe chở thi hài chị Xuân ra khỏi cổng bệnh viện, người thân tiếp tục gây áp lực với tài xế (là một cảnh sát), yêu cầu chở quan tài diễu qua các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Khi đi đến trước cửa căn nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) chiếc xe buộc phải dừng lại.Tại đây, nhiều người đã liên tục đánh trống, rải vàng mã, thả vòng hoa đồng thời la ó phản ứng dữ dội. Nhiều người lao vào trong nhà tìm kiếm, đòi “xử” vị bác sĩ vì cho rằng ông này là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết của sản phụ Xuân. Không tìm thấy nam bác sĩ, nhiều người đã dùng gạch đập phá làm hư hại nhiều đồ đạc. Bác sĩ Định cùng vợ con đã phải bỏ trốn để tránh cơn giận dữ của người dân.Công an huyện Thiệu Hóa đã huy động cả trăm người để vãn hồi trật tự. Đến khoảng gần 14h cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi hài chị Xuân về quê ở xã Thiệu Phúc an táng. Sự việc khiến quốc lộ 45 ách tắc nghiêm trọng nhiều giờ.