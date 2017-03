Bệnh viện xây xong rồi “trùm mền”

Ngày 15-3, ghi nhận của phóng viên cho thấy Bệnh viện Đa khoa An Phước cao 9 tầng, quy mô 70 giường đã xây xong nhưng chưa đưa vào sử dụng, nhiều trang thiết bị bị bụi bám.



Theo bác sĩ Hoàng Văn Thiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước, dự án bệnh viện được cấp phép từ năm 2002, được hỗ trợ lãi suất thông qua chương trình vay vốn kích cầu của UBND TP từ năm 2004 và xây xong từ năm 2008.



Tuy nhiên, hiện bệnh viện không thể hoạt động là do nhiều nguyên nhân như bất ổn giữa chủ tịch HĐQT và cổ đông góp vốn; có dấu hiệu trục lợi từ nguồn vốn vay kích cầu xảy ra tại đơn vị...





Theo Ng.Thạnh (NLĐ)