Béo phì ảnh hưởng khả năng sinh sản của đàn ông

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do phòng thí nghiệm l’Eylau-Unilabs (Pháp) tiến hành, vừa được công bố ngày 4/7 tại Đại hội của Tổ chức phôi và sinh sản châu Âu (ESHRE) đang diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển).



Theo tiến sỹ Dr Paul Cohen-Bacrie, Giám đốc phòng thí nghiệm l’Eylau-Unilabs, việc thừa cân kéo theo một sự thay đổi các thông số về tinh dịch, nhiều khả năng do rối loại nội tiết tố gây ra giảm số lượng, khả năng di chuyển và sức sống của tinh trùng và điều này ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.



Nghiên cứu này được tiến hành từ cuối năm 2010 trên tổng số 1940 người và được coi là một nghiên cứu lớn nhất về vấn đề này do Unilab - tập đoàn các phòng thí nghiệm của 12 quốc gia châu Âu, thực hiện.



Các nhà nghiên cứu đã phân tích khối lượng tinh dịch, độ pH, nồng độ tinh trùng/ml, tổng số tinh trùng, khả năng di chuyển…



Hệ số tương quan được thiết lập dựa trên các thông số này và chỉ số trọng lượng cơ thể. Với chỉ số IMC (trọng lượng chia bình phương chiều cao) thấp hơn 18 thì là người gầy, từ 18 đến 25 là bình thường, từ 25,1 đến 30 là thừa cân, còn từ 30 trở lên là béo phì.



Theo kết quả nghiên cứu, càng thừa cân thì chất lượng tinh trùng càng giảm, đặc biệt liên quan đến nồng độ và tổng số tinh trùng. Nồng độ tinh trùng giảm 10% đối với những người thừa cân và 20% đối với những người béo phì, đồng thời khả năng di chuyển của tinh trùng cũng giảm 10%./.





Theo Đăng Khoa (Vietnam+)