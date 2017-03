Béo phì góp phần làm tăng nguy cơ ung thư

Ngày 1/10 dẫn nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị do Cơ quan phòng chống ung thư của châu Âu, diễn ra tại Berlin (Đức) với sự tham dự của 18.000 chuyên gia, cho thấy ít nhất có 124.000 ca ung thư được phát hiện năm 2008 tại châu lục này có liên quan trực tiếp đến tình trạng thừa cân.



Phân tích những dữ liệu về dịch tễ học, các chuyên gia Anh nhận thấy năm 2002 số bệnh nhân bị ung thư có liên quan đến béo phì đã vượt quá 70.000 trường hợp trên tổng số 2,2 triệu trường hợp được nghiên cứu tại 30 nước châu Âu.



Tỷ lệ ung thư có liên quan đến béo phì thay đổi tùy theo từng quốc gia, nhưng đặc biệt cao ở phụ nữ: 2,1% với phụ nữ Đan Mạch, trong khi tỷ lệ này là 8,2% đối với phụ nữ Séc. Từ năm 2002 đến 2008, tỷ lệ ung thư do béo phì đã vượt quá 40%.



Tuy nhiên, hiện nay người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến việc tăng nguy cơ ung thư do béo phì, mà chỉ đưa ra 12 giả thuyết về sinh hóa có thể giải thích cho hiện tượng này.



Theo các chuyên gia, với những trường hợp béo phì có nguy cơ ung thư cao, cần có chế độ sinh hoạt, tập luyện phù hợp, có chế độ ăn hợp lý và cần sự trợ giúp của các loại thuốc làm giảm khả năng hấp thụ năng lượng.





Theo TTXVN/Vietnam+