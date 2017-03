BHYT khám ngoại trú phải đóng tạm ứng?

Sớm sửa đổi, bổ sung Luật BHYT Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết như trên tại Hội nghị Tổng kết, đánh giá ba năm thực hiện Luật BHYT và định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Luật do Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 10-12. Theo bộ trưởng, qua ba năm thực hiện Luật BHYT, tỉ lệ bao phủ BHYT ngày càng được mở rộng, nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… đều được đảm bảo chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia BHYT chưa đầy đủ, tính tuân thủ pháp luật chưa cao. Nguyên nhân do chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện khám, chữa bệnh, vướng mắc trong thanh toán. Trong đó việc chỉ đạo không đồng bộ, không thống nhất giữa Bộ Y tế và bảo hiểm xã hội về sử dụng thẻ, chuyển viện, đấu thầu thuốc… khiến các bệnh viện lúng túng. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ đề nghị bổ sung và sửa đổi Luật BHYT để phù hợp với thực tiễn trong 7-10 năm tới. Theo đó, luật sửa đổi, bổ sung sẽ hướng đến ba mục tiêu chính: Tăng tỉ lệ người tham gia BHYT; người có BHYT được hưởng nhiều quyền lợi hơn và chất lượng y tế cũng nâng cao hơn. Luật sửa đổi, bổ sung đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa ba bên là người bệnh có BHYT, cơ sở cung ứng dịch vụ và quỹ BHYT. Theo bộ trưởng, việc đảm bảo khả năng chi trả và an toàn cho quỹ BHYT là cần thiết nhưng cũng phải góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế trực tiếp lên túi tiền của người dân.