Bị bệnh tiểu đường týp 2 dễ mắc thêm ung thư máu

Sau khi nghiên cứu các mẫu máu của gần 7.500 người, trong đó có 2.200 người bị bệnh tiểu đường týp 2, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp và Trường Imperial College London (Anh) đã phát hiện ung thư máu có liên quan đến đột biến tế bào hay còn gọi là các trường hợp mắc bệnh khảm vô tính (CMEs). Những đột biến này có thể dẫn đến việc một số tế bào nhân bản bất thường hoặc nhân bản thiếu mã gien.



Theo nghiên cứu này, trong số những người mắc bệnh tiểu đường týp 2, CMEs cao gấp 4 lần so với những người khỏe mạnh. Ở người bình thường, CMEs thường hiếm thấy trong những người trẻ tuổi nhưng lại phổ biến ở những người cao tuổi.



Theo những nghiên cứu trước đó, có khoảng 2% trong số những người trên 70 tuổi bị đột biến này, làm họ có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư máu cao gấp 10 lần so với lứa tuổi thấp hơn.



Theo ông Philippe Froguel thuộc Trường Imperial College London - trưởng nhóm nghiên cứu, phát hiện trên có thể giải thích tại sao những người mắc bệnh tiểu đường týp 2 dễ bị mắc bệnh ung thư máu hơn. Trước đó, giới y học đã biết mối liên quan giữa bệnh tiểu đường týp 2 với bệnh bạch cầu và huyết cầu, nhưng chưa biết nguyên nhân.



Ông Froguel cho biết trong tương lai, việc xét nghiệm gen có thể giúp xác định những bênh nhân tiểu dường týp 2 dễ mắc bệnh CMEs. Những bệnh nhân này sẽ được theo dõi sát sao để phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh bạch cầu và có thể được điều trị bằng phương pháp hóa trị nhẹ.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới có 347 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó khoảng 90% là tiểu đường týp 2 - có nguy cơ cao mắc các bệnh về thận, mắt và tim. Bệnh tiểu đường là bệnh do cơ thể không thể chuyển hóa glucô trong máu bằng insulin. Những người béo phì và ít vận động dễ mắc bệnh tiểu đường týp 2 và bệnh này thường xuất hiện vào thời kỳ trưởng thành.





Theo TTXVN