Bị bệnh vì... chưa lấy chồng

Cách đây không lâu, bệnh nhân Nguyễn Thị H, (35 tuổi, Thanh Hoá) nhập viện trong tình trạng luôn la hét đập phá đồ đạc, những khi bình tâm trở lại thì nhảy múa và cho rằng mình có rất nhiều người yêu.



H. đang làm kế toán cho một cơ quan nhà nước ở thành phố Thanh Hoá, sinh ra trong một gia đình cơ bản nên H. có định nghĩa khá rành rọt về chuyện tình yêu và hôn nhân.



Hồi còn ở tuổi đôi mươi, H. luôn xác định tiêu chuẩn "đối tác" của mình phải là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, nên những người tìm đến với H. đều không lọt được vào tầm ngắm.



Khi nhìn lại mình đã bước sang tuổi 30 mà vẫn là một cô gái độc thân, cô bắt đầu lao vào công việc và mạng xã hội ảo.

Theo lời người nhà H. kể lại, cô sống khép kín hơn, ít giao tiếp hơn. Mỗi khi người nhà nhắc đến chuyện vơ bèo vạt tép lấy một người nào đó thì cô lại trợn mắt lên giận dữ vì cho rằng mình còn rất trẻ, rất xinh.



Lâu dần H. trở nên cục cằn hơn, thích đập phá đồ đạc trong nhà và la hét nhảy múa. Khi nhập viện, tình trạng của H. đã rơi vào chứng hoang tưởng nặng. Cô thích được ôm đàn ông, mỗi khi nhìn thấy đàn ông là cô chạy lại và... cởi bỏ xiêm y, khoe thân hình với họ.



Cùng thời gian nhập viện với H., bệnh nhân tên M. 38 tuổi (Nam Định) cũng mắc chứng hoang tưởng mình có nhiều người yêu và thích bỏ nhà đi hoang. Theo người thân của M. kể lại, mỗi tháng cô chỉ bị điên mấy ngày. Những ngày đó, cô lao vào đập phá, đánh đấm và la hét.



Cả trường hợp của H. và M. đều là phụ nữ xinh đẹp nhưng độc thân do kén chọn, nên khi quá lứa lỡ thì không ai yêu thương thì mắc chứng hoang tưởng là mình có nhiều người yêu.



Theo bác sĩ CK II Nguyễn Văn Dũng (Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia), bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân mắc chứng tâm thần vì hoang tưởng như vậy.



Khao khát được chạm vào đàn ông



Bác sĩ Dũng cho biết, phụ nữ ở thời kỳ thanh xuân, cùng với sự thay đổi của các yếu tố sinh hoá trong cơ thể, hormon sinh dục tăng cao mà không được đáp ứng, lâu dần thành hoang tưởng hưng cảm.



Nhiều trường hợp chỉ cần đàn ông chạm vào họ là họ sẽ trở lại bình thường ngay. Có những bệnh nhân khi vào viện thường kiếm mọi đủ lý do để được đàn ông chạm vào mình kể cả bác sĩ.



Trước đó, viện tiếp nhận một trường hợp khao khát đàn ông đến mức cứ ai đi qua, chưa cần chạm tay vào cô ấy cô ấy cũng lu loa lên người đó đã quan hệ tình dục với mình.



Đối với những bệnh nhân giống như H. và M. thì người nhà nên động viên nhiều về mặt tâm lý, tránh mỉa mai gây sức ép với thần kinh của họ. Thường xuyên theo dõi, nếu có biểu hiện lạ cần đưa đi bác sĩ ngay, tránh để lâu ngày chữa sẽ rất lâu khỏi.

Theo TS Dương Minh Sơn (Bệnh viện Y Học cổ truyền Trung ương, Ban chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam), những người mắc bệnh hoang tưởng như trên cũng một phần vì nội tiết tố estrogen trong cơ thể quá cao.



Thông thường hoạt động tình dục của con người do hệ thần kinh cao cấp (vỏ não) chi phối. Khi ham muốn không được thoả mãn sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu lâu dần sẽ dẫn đến bệnh tâm thần.



Những người này nên thường xuyên sử dụng thuốc an thần để kìm hãm ham muốn. Ngoài ra còn có thể dùng thuốc có thành phần nội tiết tố để làm giảm hormon sinh dục.



Sự giáo dục từ phía gia đình cũng rất quan trọng. Đối với bệnh nhân nữ, họ tế nhị hơn nam giới nên khi phát bệnh thì mới biểu lộ biểu hiện hưng cảm.





Theo Bee