Bị chó phá tổ, bầy ong đốt bé trai “thập tử nhất sinh”

Vụ tai nạn hi hữu ấy đã xảy ra với bé L.N.T (3 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) vào cuối tháng 9. Được biết, trước đó bé T. cùng người chị gái 7 tuổi và 3 bạn cùng trang lứa đang tập trung chơi ở sân nhà. Trong lúc lũ trẻ đang vui đùa, bất ngờ chú chó của gia đình đuổi theo con chuột đồng vừa chạy vào bụi rậm.



Nhưng chỉ ngay sau đó, con chó vừa chạy vừa la, lao bạt mạng về phía lũ trẻ. Khi các bé còn chưa kịp định thần thì cả bầy ong hàng trăm con bổ nhào đến tấn công tới tấp cả người và chó. Những đứa trẻ khác chỉ bị đốt vài mũi đã nhanh chân chạy thoát thân, riêng bé T. còn nhỏ chạy không kịp nên bị bầy ong quây kín.



Nghe tiếng thét thất thanh của cậu bé, người nhà đã kịp thời ra giải cứu đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Tuy nhiên bé T. có những biểu hiện trúng độc nặng như vàng da, vàng mắt, sưng phù mặt, khó thở… nên ngay sau đó cháu đã được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.



Tại khoa cấp cứu, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trên cơ thể của bé có đến 42 vết ong chích đã sưng bầm. Tiến hành xét nghiệm chẩn đoán bé T. bị biến chứng suy đa cơ quan, suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố… do trúng độc quá nặng.



Ngay lập tức bé được cho thở oxy và chuyển đến khoa Hồi sức. Sau nhiều ngày lọc máu liên tục tình trạng của T. mới dần cải thiện. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ chơi ở những khu vực gần lùm cây, bụi rậm vì rất dễ bị ong hoặc rắn tấn công.



Bên cạnh đó để tạo khu vực an toàn cho trẻ và cả gia đình, người lớn nên lưu ý phát quang bụi rậm hoặc phá bỏ những tổ ong quanh nhà.



Theo Li Uyên (Dân trí)