Bị điện giật, bé 8 tuổi cháy đen bộ phận sinh dục

Trao đổi với PV, TS Nguyễn Hải An - Phó trưởng khoa Bỏng trẻ em, viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Nhập viện trong tình trạng hôn mê, qua hai lần phẫu thuật các vết thương của bệnh nhi đã được xử lý đúng quy trình. Phần dương vật của cháu bị cháy hoàn toàn, đúng ra nên cắt bỏ nhưng vì tâm lý gia đình hoang mang nên tạm thời chúng tôi chưa can thiệp. Rất may, tinh hoàn vẫn còn nguyên vẹn, nên việc tạo hình dương vật cho cháu sau này là khả quan. Không được như người bình thường, nhưng cậu bé vẫn có khả năng sinh con”.

Bố bé P.V.S - anh P.V.L (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết: “Chiều hôm đó cháu rủ các bạn về nhà chơi, bọn trẻ kéo nhau lên tầng 2 đóng Ngộ Không. Cháu S đã cầm cây gậy sắt dựng góc nhà ra ban công biểu diễn, không may vướng vào đường điện 220V gần đó. Khi nghe tiếng kêu vợ chồng tôi chạy lên thì cháu đã bất tỉnh, hậu quả là thế này”. Hiện tại, cháu S đã được đặt ống xông vào bộ phận sinh dục, cháu đã có thể tiểu tiện bình thường.

“Mấy tuần gần đây, số lượng bệnh nhi nhập viện vì bỏng điện, bỏng nước sôi tăng lên đáng kể, đã có lúc số lượng bệnh nhi tăng đến 20 - 30% so với bình thường, phần lớn là các cháu ở nông thôn. Tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra, cha mẹ trẻ nên cảnh giác với các loại đường điện chạy gần nhà, trong nhà, các loại máy móc liên quan đến điện, phích nước, canh nóng, cồn, xăng…”, TS An cảnh báo.

Theo Thu Hà (Dân trí)