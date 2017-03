Bi hài chồng tự đi thắt ống dẫn tinh rồi... quên bẵng

Thua bạc.. bị thắt

“Chỉ nên đi thắt ống dẫn tinh khi không có nhu cầu có con nữa. Bởi vì không phải trường hợp “tháo gỡ” nào cũng đạt kết quả tốt mà để lại hậu quả lâu dài cho tương lai. Hơn nữa, nếu thắt để "yêu đương" không phải “ăn ốc đổ vỏ” thì rất dễ có tâm lý “tẹt ga”, “thả phanh” bằng các cuộc "mây mưa" không an toàn, dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, gây vô sinh thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe của mình và bạn tình.”

TS Vương Văn Vệ

“Cởi” xong vẫn có thể có con

Hai vợ chồng anh Nguyễn Thanh C. (36 tuổi, Phú Thọ) đến bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chạy chữa vì hai vợ chồng anh đã cưới nhau 5 năm mà chưa có con.Vừa khám lâm sàng, TS-BS Vương Văn Vệ (Giám đốc BV) đã phát hiện ngay anh C. không có tinh trùng. Khám thêm thì TS Vệ thông báo cho vợ anh C một tin “động địa”: “Anh C. không có tinh trùng là do ống dẫn tinh đã bị thắt từ bao giờ”.Lúc đó, anh C. mới “sực nhớ” là 9 năm trước, trong một lần đánh bạc thua đã bị người thắng bạc đè ra thắt (?).Nhưng TS Vệ cho biết, khi phẫu thuật, mối thắt, chỉ thắt đều rất chuyên nghiệp, phải do các bác sĩ có kỹ thuật cao thắt chứ không thể theo kiểu đè ra thắt như “thiến gà” được. Do lý do tế nhị, TS Vệ cũng không truy hỏi anh C. tận cùng nguyên do.Theo TS Vệ, đây không phải lần đầu đầu tiên BV tiếp nhận ca thắt “đường truyền” không rõ nguyên nhân như vậy.Mới đây, một cặp vợ chồng trẻ cũng đến khám vì lấy nhau 2 năm không có con. Các bác sĩ cũng đã chẩn đoán người chồng “không thông” do thắt ống dẫn tinh. Người thanh niên cũng ngơ ngác không rõ vì sao mình đi thắt.Lý giải về những trường hợp “bỗng dưng đi thắt”, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức (Giám đốc Viện Sức khỏe Sinh sản và Gia đình) cho biết: “Có một vài lý do tế nhị khiến nam giới khó có thể nói thật ra nguyên nhân đi thắt của mình, thậm chí sau khi kết hôn không thể có con, cũng mặc vợ đi chữa trị vô sinh mà không dám khai là mình đã đi thắt ống dẫn tinh”.Bà Đức từng gặp trường hợp một sinh viên trong một lần bí tiền học phí đã đăng ký đi “triệt sản” để lấy gần 500.000 đồng bồi dưỡng của Trung tâm y tế phường. Lại có con bạc khát nước cũng đăng ký đi thắt để “kiếm tiền chơi lô đề”. Cũng có cậu yêu đương chơi bời nên thắt ống dẫn tinh để không “để lại hậu quả”.TS Vệ cho biết, triệt sản là thủ thuật dùng trong kế hoạch hóa gia đình bằng cách buộc hoặc đốt điện khiến cho ống dẫn tinh bị chặn lại. Lúc đó, tinh trùng không thể chui qua túi tinh được nữa, không được “giải phóng” ra ngoài nên không thể làm người vợ thụ thai.Kỹ thuật này không ảnh hưởng đến “xưởng sản xuất” - nơi sinh tinh và sản xuất testosterone để tạo nên đặc tính và hoạt động sinh dục của nam giới, nên chức năng đàn ông vẫn hoạt động bình thường. Đàn ông sau khi thắt ông dẫn tinh vẫn hoàn toàn đạt đỉnh, xuất binh mạnh mẽ nhưng không xuất… tinh.TS Vệ cho biết, anh C. mới phẫu thuật sau 2 tuần nhưng tiên lượng rất khả quan. Các bác sĩ đã tiến hành nối ống dẫn tinh có đường kính 0,3mm, bỏ mối thắt, nối lại và thông “đường truyền”.Theo TS Vệ, việc vô sinh chỉ xảy ra khi ống dẫn tinh bị viêm nhiễm, gây dính, tắc và hỏng thì mới dẫn đến vô sinh. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục gây viêm, tắc ống dẫn tinh và ống mào tinh (anh em cùng có tác dụng “dẫn tinh binh”) thường là Lậu và Chlmaydia… Cũng có những trường hợp không có ống dẫn tinh bẩm sinh thì buộc phải thụ tinh bằng ống nghiệm.Không chỉ nam giới mà phụ nữ triệt sản cũng có thể thông lại vòi trứng nếu như lại muốn có con.BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã từng “cởi” vòi trứng thành công cho một chị ngoài 40 tuổi. Chị đã từng có 4 con nên đi triệt sản được 5 năm. Sau đó, tai nạn liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của 3 đứa con chị. Để nguôi đi khoảng trống lớn, chị đã đến bệnh viện để thông vòi trứng. Hiện chị cũng đã có thêm 1 cậu con trai.Theo Diệu Linh (Dân Việt)